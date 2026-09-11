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11 Сентября , 05:51

Техчасть батальона БпС имени Мусы Гареева: от 3D-печати до дронов с ИИ

В батальоне беспилотных систем имени Мусы Гареева работает техническая экспериментальная часть. Здесь дроны проходят полный цикл подготовки: переделку радиоуправляемых моделей на оптоволокно, печать комплектующих, сборку, прошивку и лётные испытания. Корреспондент «Молодёжной газеты» увидел производство изнутри.

Техчасть батальона БпС имени Мусы Гареева: от 3D-печати до дронов с ИИТехчасть батальона БпС имени Мусы Гареева: от 3D-печати до дронов с ИИ
Техчасть батальона БпС имени Мусы Гареева: от 3D-печати до дронов с ИИ

Управление, которое не подавить

Боец с позывным «Азизу» показывает намотку оптоволокна. Главное преимущество таких дронов — неуязвимость для РЭБ. Военнослужащий подписал контракт на третьем курсе факультета робототехники. Своими знаниями активно делится с ребятами. «Их не заглушить РЭБом, вообще никак. Всё, что может повлиять, — это обрыв оптоволокна. Пока его нет, катушка на 25 километров и больше пролетит спокойно», — говорит боец с позывным «Темщик». В подразделении работают с дронами разных размеров, в том числе с наземными роботами, тоже переведёнными на оптоволокно.

Пластик, который работает на Победу

На посту 3D-печати делают заготовки для батарей, систем сброса и хвостовиков. «Бывает, что принтеры без остановки целую неделю работают», — признаётся мастер «Гудвин». Печать некоторых деталей занимает до 10 часов, модели постоянно дорабатывают под запросы пилотов.

ИИ идёт в бой

Мастер «Сиджей» работает над дроном с искусственным интеллектом на микрокомпьютере. «Оператор вручную ведёт дрон до цели. Как только цель появляется в объективе, оператор выбирает её на пульте — она подсвечивается другим цветом, — и передаёт управление дрону. Дальше автоматика действует самостоятельно», — поясняет он. Проект создаётся совместно с программистами.

Наземные роботы и трофеи

Боец «Мариец» показывает мини-танк с лебёдкой для эвакуации людей и техники. Также в части собрали экспериментальный ретранслятор «Жук» из трофейных деталей — он поднимает до 10 кг и зависает на 30 минут. Сбитые дроны противника здесь изучают и перепрошивают. «Отправляем обратно домой, откуда улетело, туда и прилетело, только уже с нашими подарками», — говорит командир взвода «Жук».

Напомним, формирование батальона курирует глава Башкирии Радий Хабиров. Бойцы служат вдали от линии соприкосновения. За год службы — 4 120 000 рублей, ветеранское удостоверение, вознаграждения за эффективность и госнаграды. Контракт можно подписать без опыта срочной службы или вместо неё.

Получить подробную информацию о наборе на военную службу по контракту можно по телефонам: 8-927-310-39-33; 8(3473)20-61-51 – военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул.Худайбердина, 118, каб. № 19).

Источник и фото: Молодёжная газета 

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