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27 Августа , 08:15

Проверили здоровье прямо на даче

Без записи и очередей

Проверили здоровье прямо на дачеПроверили здоровье прямо на даче
Проверили здоровье прямо на даче

В СНТ «Вишенка» прошла акция городской больницы № 1 «Здоровье у дачи». Жители садового товарищества смогли пройти медицинские обследования и получить консультации специалистов, не выезжая в город.
С 9 до 13 часов на территории СНТ работали врачи и медицинские специалисты. Участникам акции были доступны ЭКГ, флюорография, общий расширенный анализ крови, измерение внутриглазного давления, определение индекса массы тела, а также консультации терапевта, эндокринолога, хирурга и кардиолога. Предварительная запись не требовалась.
Воспользовались возможностью пройти обследование Надежда и Елена Смирновы.
— Мы прошли кардиограмму, узнали индекс массы тела, сдали общий расширенный анализ крови и посетили эндокринолога. Очень понравился врач-эндокринолог Рима Талгатовна Назарова. Такая акция очень удобна: всё можно пройти в одном месте, это экономит время. Всё для людей! Мы очень благодарны и довольны, — рассказали они.
Альмира Халитова тоже успела пройти несколько процедур.
— Мне очень нравится эта акция. Я уже посетила эндокринолога, сейчас буду проверять глазное давление, — поделилась она.
Раиса Иванова отметила, что благодаря акции смогла сдать анализы, которые раньше не проходила.
— Всё в одном месте — это очень удобно. Я сдала анализы, которые раньше не сдавала. Спасибо за такую инициативу председателю СНТ «Вишенка» Светлане Якировне Морозовой, — сказала она.
Особенно важным такой формат оказался для людей старшего возраста.
— Хорошо, что заботятся о людях, особенно о пожилых, — отметила Милана Фазуллина.
За несколько часов жители СНТ смогли пройти сразу несколько обследований и получить консультации врачей. Акция показала, что медицинская помощь, организованная непосредственно в садовом товариществе, действительно востребована у жителей и позволяет им заботиться о здоровье без лишних поездок и ожидания в очередях.

Автор:Ангелина Нугуманова
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