Виталий Фёдоров продолжает удивляться физике

Сегодня Виталию Максимовичу Фёдорову исполняется 80 лет. За его плечами — десятилетия работы в системе образования, тысячи студентов, несколько поколений преподавателей, сменившиеся образовательные программы и технологии. Но, несмотря на солидный юбилей, он продолжает приходить на работу - преподавать физику на кафедре автоматизированных технологических и информационных систем Стерлитамакского филиала Уфимского государственного нефтяного технического университета, общаться со студентами, передавать опыт молодым коллегам и сам узнавать новое.

Когда Виталий Максимович говорит о физике, он часто задаёт три коротких вопроса: «Откуда? Куда? Зачем?». В них, пожалуй, и заключается его отношение к науке. Для него физика — это не только формулы, законы и расчёты. Это возможность понять окружающий мир, увидеть связи между явлениями и не переставать удивляться тому, что, казалось бы, давно знакомо.

«Наверное, сработали гены»

Выбор профессии у Фёдорова оказался почти закономерным. Он вырос в семье, где педагогический труд был частью семейной истории. «Наверное, сработали гены. Я из династии учителей», — говорит Виталий Максимович.

Его отец был фронтовиком. С 1939 по 1945 год служил в Красной армии, участвовал и в войне с Японией. До призыва и после Победы работал учителем начальных классов. Сестра стала учительницей русского языка и литературы. Тесть, участник Курской битвы, после тяжёлого ранения в 1944 году оказался в Стерлитамаке и до выхода на пенсию работал в городских школах.

По подсчётам самого Виталия Максимовича, общий педагогический стаж его династии превышает 500 лет.

Но не только семейная традиция определила его отношение к профессии. В семилетней школе, где учился будущий преподаватель физики, работали бывшие фронтовики. Виталий Максимович спустя десятилетия вспоминает их с особой благодарностью — за ответственность, требовательность к себе и бережное отношение к детям, чьё детство пришлось на военные и послевоенные годы. Эти уроки остались с ним на всю жизнь.

Первый урок — и «разложили на молекулы»

Первые шаги в профессии тоже запомнились надолго.

Первый урок в школе Фёдоров провёл ещё на старшем курсе. На занятии присутствовали методисты. После урока состоялся подробный разбор, во время которого молодому педагогу указали буквально на всё, что требовало доработки.

Сам Виталий Максимович вспоминает этот эпизод с юмором: его буквально «разложили на молекулы». Зато тогда он понял главное: хорошо знать предмет — ещё не значит уметь его преподавать. Нужно найти способ объяснить материал человеку, который видит его впервые. Понять, где возникнет трудность, вовремя остановиться, привести понятный пример и не заставить студента бояться сложного предмета. Этому искусству Фёдоров учился всю последующую профессиональную жизнь.

От простого — к «сияющим вершинам науки»

Свой принцип преподавания сложного он формулирует так: «Начинаю с самого простого, базисных положений, которые он не может не знать в силу сдачи ЕГЭ. А далее — по тернистым ступенькам к сияющим вершинам науки». То есть сначала — то, что уже знакомо студенту, затем следующий шаг, ещё один и ещё.

Фёдоров не стремится сразу продемонстрировать весь объём своих знаний. Его задача — провести человека по этим самым «тернистым ступенькам» так, чтобы в конце сложная тема перестала казаться непонятной. В этом и состоит, считает он, настоящее мастерство преподавателя.

А сама физика для него всегда была больше, чем школьный или вузовский предмет. Физические явления тесно связаны между собой, поэтому при изучении одного приходится учитывать множество других. Чем глубже погружаешься в науку, тем больше обнаруживаешь взаимосвязей.

И здесь физика неожиданно соприкасается с философией. Человек является частью природы и одновременно пытается описать законами природы окружающий мир — и самого себя. Недаром преподаватель физики Асхат Ахметович Мурзагулов говорил: «Физика — это лирика». Для Виталия Максимовича эта мысль тоже близка.

Профессия постоянно менялась

В 1972 году при вузах появились рабочие факультеты — рабфаки, где могли готовиться к поступлению молодые люди с трудовым стажем. Стерлитамакский рабфак стал частью этой системы.

Преподавание физики на рабфаках вузов Башкирии в течение десяти лет курировал декан физико-математического факультета БГУ Геннадий Иванович Жерехов — большой энтузиаст демонстрационного эксперимента. Преподаватели со всей республики приезжали к нему на семинары.

Для Фёдорова это стало важной профессиональной школой. Он учился не только новым методам преподавания, но и самому подходу к работе: как сделать физическое явление понятным, наглядным, интересным.

Со временем менялось и направление его деятельности. В 1996 году профессор Александр Игнатьевич Каяшев пригласил Фёдорова на новую кафедру автоматизированных технологических и информационных систем. Здесь знания физики понадобились уже в технических дисциплинах — электротехнике, электроматериаловедении, измерениях электрических и физических величин.

Параллельно он продолжал вести физику на подготовительных курсах. Работал с региональными группами УГНТУ в Аургазинском, Гафурийском, Мелеузовском, Фёдоровском районах, а также в Ишимбае, Туймазах, Стерлитамаке и Надыме.

Получалось, что профессия постоянно менялась, но её основа оставалась прежней — работа с людьми и знаниями.

Более пяти тысяч студентов

За годы работы через занятия Фёдорова, по его приблизительной оценке, прошли более пяти тысяч обучающихся. У каждого была своя история. Кто-то пришёл в аудиторию уже с интересом к физике, кому-то предмет давался непросто. Кто-то впоследствии связал с техническими дисциплинами свою профессию, а кто-то, возможно, давно забыл конкретные формулы.

Но преподавательская работа не заканчивается оценкой в ведомости. Иногда человек спустя годы помнит не саму формулу, а то, как ему однажды объяснили сложное и помогли поверить, что он способен это понять.

Фёдоров и здесь не обходится без юмора. Даже если среди пяти тысяч студентов нашлось несколько «редисок», шутит он, коэффициент полезного действия всё равно получается больше 99,9 процента.

Самоирония — одна из характерных черт Виталия Максимовича. Но за этой шуткой чувствуется и серьёзное отношение к результату своего труда.

Студенты учат преподавателя

За восемь десятилетий изменилось многое. Сегодня информация находится в свободном доступе, ответ на многие вопросы можно получить за несколько секунд. Интернет позволяет посмотреть эксперимент, найти формулу, прочитать объяснение сложной темы.

Но преподаватель, считает Фёдоров, от этого не становится менее важным. Задача педагога теперь не только в том, чтобы передать знания. Не менее важно научить молодого человека работать с информацией, понимать, что ему полезно, а что может навредить. И при этом сохранить уважение к человеку, который пришёл за знаниями. «Уважительное отношение к человеку, который пришёл к тебе за знаниями», — говорит Виталий Максимович.

Сам он, впрочем, тоже продолжает учиться у своих студентов. Особенно много нового дают занятия с заочниками. Это люди-практики, которые приходят в аудиторию уже с профессиональным опытом. На производстве меняются технологические процессы, появляется новое оборудование. Студент рассказывает о том, с чем сталкивается в работе, а преподаватель помогает связать практический опыт с теорией. Получается настоящий обмен знаниями.

Иногда направление движения оказывается обратным: не только преподаватель передаёт знания студенту, но и сам получает от него новую информацию. Возможно, именно такая взаимосвязь и позволяет оставаться в профессии современным человеком.

«Он будет помощником homo sapiens»

Не случайно Фёдоров с интересом относится и к искусственному интеллекту. Может ли когда-нибудь ИИ заменить преподавателя физики? Виталий Максимович отвечает осторожно:

«Хочется думать, что он будет помощником homo sapiens».

За этой фразой — отношение человека, который видел появление и развитие многих технологий, но не склонен ни бояться нового, ни принимать его безоговорочно. Технологии могут становиться всё совершеннее. Но человеку по-прежнему необходимо уметь думать, задавать вопросы, проверять информацию и понимать последствия своих решений. И здесь преподаватель остаётся востребованным.

Не только физика

Педагогическая деятельность всегда была важной, но далеко не единственной частью жизни Фёдорова. За его плечами — административная работа в системе образования, должности начальника учебного отдела и помощника директора по образовательной деятельности. Он много лет работал с абитуриентами, участвовал в работе приёмной комиссии.

Но есть у Виталия Максимовича и увлечения, которые на первый взгляд не имеют отношения к физике. Он много читает, собрал домашнюю библиотеку, пишет стихи, серьёзно занимается фотографией. Его снимки становились своеобразной летописью жизни коллектива.

В студенческие годы были стройотряды, затем служба в войсках гражданской обороны. А ещё — участие в телевизионной игре «Что? Где? Когда?». Виталий Мксимович смог обыграть знатоков - ответ на его ворос не смог разгадать даже Фёдор Двинятин.

Есть в его биографии и спортивная страница: когда-то Фёдоров входил в десятку лучших бадминтонистов среди преподавателей вузов республики.

Всё это говорит о человеке, которому всегда было интересно пробовать новое, читать, наблюдать, соревноваться, искать ответы — не только в физике, но и в жизни.

«Когда же ты наконец принесёшь свой самовар?»

В семье Фёдорова есть шутка, которая особенно хорошо характеризует его отношение к работе. Она появилась благодаря известной фразе из фильма «Старики-разбойники»:

«Когда же ты наконец принесёшь свой самовар?». Ответ Виталия Максимовича: «Как только закончится договор!»

За шуткой стоит вполне реальная ситуация. На кафедру пришли молодые преподаватели после магистратуры — ассистенты, которые пока не могут вести полный цикл занятий. Руководство института и кафедры сочло возможным продолжить совместную работу опытного преподавателя и молодых коллег, чтобы со временем они смогли взять на себя всю нагрузку.

Поэтому сегодня Фёдоров занимается не только преподаванием. Он передаёт опыт.

За десятилетия работы накопились знания, которые невозможно получить только из учебников. Умение вести аудиторию, объяснять сложное, понимать студентов, находить нужный пример, выстраивать занятие — всё это приходит с практикой. И сейчас рядом с молодыми коллегами Виталий Максимович остаётся именно как опытный преподаватель и наставник.

«Я сделал всё, что мог»

Конечно, Виталий Максимович понимает, что когда-нибудь придётся остановиться. «Ну всё, пора уже отдыхать! Я сделал всё, что мог! Кто может, пусть делает лучше!» — говорит он.

В этих словах нет сожаления. Скорее, есть готовность в определённый момент передать дело следующему поколению.

Но пока договор не закончился — работа продолжается. А значит, продолжаются занятия, разговоры со студентами, встречи с молодыми преподавателями и поиск ответов на новые вопросы.

И снова — «Откуда? Куда? Зачем?»

Сегодня Виталию Максимовичу Фёдорову исполняется 80 лет. За этой цифрой — большая профессиональная жизнь: тысячи студентов, десятилетия преподавания, разные учебные дисциплины, новые технологии, несколько поколений коллег. Но, пожалуй, главное в его истории не количество лет и даже не количество учеников. Главное — сохранившийся интерес к тому, чем он занимается.

Он продолжает работать. Продолжает задавать вопросы. Продолжает искать ответы. А свой самовар пока не принёс - договор ещё не закончился.



Ангелина НУГУМАНОВА