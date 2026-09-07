«Купец 2.0» объединил вкусы, ремесло и музыку

В третий день фестиваля гостеприимства «Купец 2.0» Стерлитамак продолжал принимать гостей. На площадках города звучала музыка, кипела торговля, мастера знакомили посетителей со своими работами, а гастрономические площадки предлагали попробовать блюда самых разных кухонь. Кто-то пришёл за покупками, кто-то — за новыми впечатлениями, а кто-то просто провести день вместе с семьёй. Финальным аккордом стал концерт группы «Браво».



Игрушки, которые путешествуют по миру

Одной из участниц фестиваля стала Оксана Радаева, которая уже больше десяти лет создаёт игрушки вручную. На «Купце 2.0» мастерица представила свои работы из «бумажной глины» — папье-маше.

Каждая игрушка проходит весь путь от идеи до последнего мазка лака в руках Оксаны. Сначала мастерица лепит будущую фигурку, затем ошкуривает её и только после этого приступает к росписи. При этом каждый этап создания изделия состоит из нескольких подэтапов и требует времени и терпения.

Готовые игрушки получаются лёгкими и при этом практичными: они не бьются, а пыль с их поверхности легко удалить.

Сюжеты для своих работ Оксана придумывает сама. Среди её героев — животные, персонажи русских народных сказок, а также герои в национальных костюмах. Именно такие работы пользуются большой популярностью.

На фестивале «Купец» Оксана участвует уже в четвёртый раз. За это время её игрушки нашли своих владельцев далеко за пределами Стерлитамака: они разъехались по всей республике, стране и даже миру.



Мыло из кумыса и одуванчиков

Свою продукцию на фестивале представила и Ольга Попкова из Бирска. Уже 13 лет она варит мыло вручную и за это время освоила множество вариантов натурального мыла, используя растительные и эфирные масла, глину, мёд, шёлк и даже кумыс.

Каждое изделие имеет свои особенности. Мыло из чёрной глины скрабирует кожу, удаляя ороговевшие частицы. Мыло со свежевыжатым соком лимона тонизирует и выравнивает тон кожи. А мыло из кумыса с овсяными хлопьями питает кожу и насыщает её полезными веществами.

Ольга уделяет внимание не только составу, но и названиям своих изделий. В её ассортименте есть «Персиковый смузи», «Роза с шёлком», а также «Вино из одуванчиков», созданное по мотивам знаменитого романа Рэя Брэдбери.

На «Купце 2.0» мастерица участвует каждый год. За это время у неё появились постоянные покупатели, которые специально приходят на фестиваль за любимым мылом.

— Это прекрасное событие нашего города. Гости фестиваля всегда доброжелательны и очень интересуются изделиями ручной работы. У меня много постоянных покупателей: они приходят каждый раз и покупают годовой запас мыла — чтобы хватило до следующего фестиваля, — рассказывает Ольга.



От кулебяки до удона: фестиваль на вкус

У фестиваля гостеприимства «Купец 2.0» есть и свой особенный вкус. В эти дни в Стерлитамаке гости могли не только знакомиться с культурой и традициями, но и буквально пробовать их на вкус.

Гастрономическая часть фестиваля получилась такой же разнообразной, как и его программа. Здесь встретились блюда русской кухни, восточные и азиатские мотивы, европейские десерты и угощения, давно ставшие любимыми для многих.

Особое место заняла традиционная кухня. На площадках фестиваля можно было попробовать кулебяку с топлёной уткой и грибами, цыплёнка в ореховом соусе, гречневую шанишку с кабачковым вареньем. Аромат домашней выпечки и блинов с разнообразными начинками добавлял ту самую атмосферу гостеприимства, когда за столом хочется задержаться подольше.

Были здесь и блюда полевой кухни — горячие гречневая и перловая каши. Любителям более основательных угощений предлагали шашлык, плов, чебуреки и хачапури с сыром.

Не обошлось и без путешествия по гастрономической карте мира. В меню фестиваля нашлось место белорусским колдунам, итальянскому тирамису и азиатской лапше удон.

Для тех, кто предпочитает морские вкусы, приготовили креветки и мидии. А запить всё это можно было кофе, чаем, брусничным или облепиховым морсом. Был и необычный вариант — травяной сбитень с лаймом и мятой, в котором традиционный русский напиток получил свежий современный акцент.

Так гастрономическая площадка «Купца 2.0» превратилась в небольшое путешествие без билетов и чемоданов: здесь можно было начать с горячей каши полевой кухни, продолжить восточным пловом, попробовать удон, а закончить итальянским тирамису.



«Я в восторге!» — гости поделились впечатлениями

Третий день фестиваля стал поводом для семейных прогулок, встреч с друзьями и новых открытий. Для одних «Купец 2.0» стал возможностью познакомиться с культурой разных народов, для других — уже доброй ежегодной традицией.

В этом году на фестиваль впервые пришла Анастасия Зубарева. По её словам, мероприятие приятно удивило атмосферой, современным форматом и разнообразием площадок.

— В этом году мне впервые удалось попасть на фестиваль, и мне всё очень понравилось. Праздник проходит в ногу со временем и является ярким событием нашего города. Несмотря на большое количество гостей, здесь спокойная и дружелюбная атмосфера. Очень красивые фотозоны. Особое впечатление произвело молодёжное пространство «Задворки» — очень классные ведущие и выступающие. Здорово, что был сделан акцент на национальные культуры. Я в восторге!

На фестиваль приходили целыми семьями. Люция Султанова посетила мероприятие вместе с сыновьями Данияром и Даниялом.

— Фестиваль организован на высоком уровне, было очень интересно прогуляться. Отлично провели время!

Супруги Наталья и Артём Макаровы пришли вместе с сыном Мироном. Семью впечатлил масштаб мероприятия и количество гостей из разных городов республики.

— Прекрасно провели выходные с семьёй. Очень удивлены масштабом мероприятия. Особенно рады, что в наш город приехало столько гостей из разных городов республики!

Для Альбины Наумкиной и её семьи «Купец 2.0» уже стал ежегодной традицией. На фестиваль она пришла вместе с супругом Алексеем и старшими детьми — Викторией и Иваном.

— Благодарим организаторов за такой прекрасный праздник. Посещаем фестиваль каждый год и всегда с удовольствием. Этот праздник объединяет жителей города и республики.

Заместитель председателя Общественной палаты города Стерлитамак, руководитель креативной студии Павел Буркин отметил, что в этом году фестиваль особенно впечатлил его своим размахом.

— Очень порадовало огромное количество разнообразных площадок: ремесленная зона, гастрозона. Очень понравилось молодёжное направление «Задворки». Выражаю огромную благодарность организаторам этого праздника. Я в восторге!



Браво, Стерлитамак!

Завершением третьего дня и всего фестиваля стал концерт легендарной группы «Браво». Выступление объединило сразу два повода для праздника — завершение «Купца 2.0» и 260-летие Стерлитамака.

Музыканты подарили стерлитамаковцам настоящий вечер ностальгии, исполнив любимые хиты разных лет. Прозвучали ритмичные «Держись, пижон», «Любите, девушки», «Ветер знает», «Если бы на Марсе», «Стильный оранжевый галстук», «Вася» и «Дорога в облака», а также более лиричные композиции — «Жар-птица» и «Как жаль».

Зрители не просто слушали музыку — танцевали, подпевали и вспоминали песни, с которыми связано немало личных историй.

Наталья Никитина пришла на концерт вместе с супругом.

— Всегда любила эту группу. С удовольствием проводим время на концерте!

Ирина Андреева пришла вместе с подругами:

— Отлично проводим время под песни нашей молодости!

Ольга Суздальцева также пришла на концерт с подругой:

— Концерт очень нравится! Вспомнили все хиты группы. Здесь прекрасная атмосфера и такой заряд эмоций!

Елена Курышева весь концерт танцевала под любимые композиции:

— Танцуем с подругой под любимые хиты, отлично проводим время!

А для Анны Ерофеевой и её близких друзей выступление стало особенно эмоциональным:

— Концерт погрузил нас в детство. Такая ностальгия — до мурашек!

Группа «Браво» существует с 1983 года и за десятилетия стала одной из самых узнаваемых групп отечественной поп- и рок-сцены. Их песни давно превратились в часть музыкальной памяти нескольких поколений.

И символично, что именно эта музыка прозвучала в финале «Купца 2.0». Третий день фестиваля завершился танцами, любимыми песнями и праздничным настроением — так Стерлитамак отметил своё 260-летие.



Ангелина НУГУМАНОВА