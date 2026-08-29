Владимир Путин и Радий Хабиров открыли школу в Башкирии

Радий Хабиров доложил Президенту о развитии образования в республике и поблагодарил за внимание к региону. Он отметил, что новая школа соответствует самым современным стандартам: «Школа, которую мы открыли, — действительно XXI века, очень хорошая, светлая и современная. И очень здорово, что она не единственная в своём роде». По его словам, новые учебные заведения появляются по всей республике, а старые получают вторую жизнь благодаря президентской программе капремонта.

Глава региона подчеркнул, что комфортные условия положительно сказываются на успеваемости: растёт число стобалльников и призёров всероссийских олимпиад.

Хабиров также пригласил Владимира Путина на открытие Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ, который планируют запустить до конца года.

Источник и фото: официальная страница Главы РБ в ВК.

Фото: скриншот видео.