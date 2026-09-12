Субботник - залог чистоты и красоты 

Прекрасна осенняя пора - небо синее, деревья золотые. Но сколько листвы на тротуарах, как увядшие цветы портят вид газонов и клумб! Пришла пора субботников.

Первыми как всегда вышли сотрудники Дворца пионеров и школьников. Замдиректора по административно-хозяйственной части Эльвира Ахатовна Булякулова говорит, что субботники проводятся регулярно. В прошлую субботу, например, вышли на экологический субботник. Сегодня - на городской.

Приводятся в порядок газоны, клумбы, центральная лестница.

Не отстаёт от Дворца пионеров и городская клиническая больница 1. С огоньком работают участковые медсестры 6 корпуса - Гузель Утяганова, Карина Коннова, Галина Тимофеева. Они говорят : приятно работать в такой прекрасный осенний день и знать, что нашими стараниями территория больницы выглядит красивой и ухоженной



Евгения Дьяконова

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