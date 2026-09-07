Радий Хабиров обсудил в Стерлитамаке поддержку СВО и развитие города

Открывая встречу, руководитель региона поздравил горожан с 260‑летием Стерлитамака и подчеркнул значимость прямого диалога с общественниками.

Одной из главных тем разговора стала помощь военнослужащим, включая их реабилитацию и лечение. Радий Хабиров отметил, что республика последовательно выполняет поставленные Президентом задачи: регулярно формирует и отправляет гуманитарные конвои, содействует восстановлению здоровья бойцов и ведёт работу по сохранению памяти о погибших. «Мы безусловно будем продолжать работу и по увековечению памяти погибших бойцов, чтобы сохранить в истории их подвиги», — подчеркнул Глава республики.

Отдельное внимание было уделено интеграции ветеранов в мирную жизнь. Радий Хабиров заявил, что бойцы — это ценный кадровый резерв: «Среди наших бойцов много толковых людей. Их надо постепенно интегрировать в структуру государственной власти, рассматривать как кадровый резерв». Он также призвал активнее взаимодействовать с муниципальными отделениями Ассоциации ветеранов СВО — по его мнению, участники боевых действий способны наиболее эффективно поддерживать друг друга.

В части обсуждения экономического развития Глава Башкортостана высоко оценил роль Стерлитамака как одного из ключевых промышленных центров республики. «В этом плане город всегда очень крепкий и активный, промышленные предприятия работают достаточно эффективно», — отметил он.

Не менее важным стал разговор о транспортной инфраструктуре города, в частности — о ситуации с аварийным путепроводом на улице Технической. По словам Радия Хабирова, сейчас прорабатываются различные варианты ремонта объекта; приступить к работам планируется сразу после завершения проектирования.

Участники встречи также подняли вопрос об отражении вклада Стерлитамака в Победу в Великой Отечественной войне. Глава республики предложил совместно выработать наилучшие способы увековечения этой памяти.

Ещё одна инициатива, рассмотренная на встрече, — создание Дома молодёжи в здании бывшего кинотеатра «Салават». Радий Хабиров поручил детально проработать этот проект и выразил благодарность представителям «Башкирской содовой компании», которые выступили с данным предложением.

Жители города также попросили отремонтировать лицей № 3. Глава республики напомнил, что до 2030 года действует программа модернизации школ с привлечением значительного федерального финансирования. «Возможность войти в этот проект, чтобы отремонтировать школу, ещё есть. Предлагаю предметно проработать этот вопрос», — сказал Радий Хабиров.

Завершая встречу, руководитель региона акцентировал внимание на важности сплочённости и ответственности в нынешних условиях. «Нам надо быть сильными и мудрыми, чтобы пройти этот непростой период, — заявил он. — Каждый на своём месте и мы все вместе отвечаем за развитие Башкортостана. Это особая миссия».

Источник: ИА «Башинформ»

Фото: пресс-служба Главы Республики Башкортостан