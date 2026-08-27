В Башкирии врачи подняли на ноги подростка после страшной аварии

Первыми за жизнь мальчика боролись врачи районной больницы и травматологи РДКБ. Они провели сложнейшие операции и сохранили конечности, что позволило эвакуировать пациента в Уфу санавиацией.

После стабилизации состояния началась долгая реабилитация. В отделение РДКБ на базе комплекса «Салют» подросток поступил лежачим, но после двух курсов интенсивных занятий теперь передвигается самостоятельно.

Впереди — ещё несколько операций. Однако, по словам министра здравоохранения Айрата Рахматуллина, благодаря упорству самого пациента и профессионализму врачей у него есть все шансы вернуться к полноценной жизни.

Источник: ИА "Башинформ".

Фото: Артур Арсланов.