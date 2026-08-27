+14 °С
Облачно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Новости
27 Августа , 04:25

В Башкирии врачи подняли на ноги подростка после страшной аварии

Подросток пострадал в лобовом столкновении легковушки с КамАЗом, сидя на переднем пассажирском сиденье. Его доставили в Баймакскую ЦРБ в критическом состоянии: тяжёлая черепно-мозговая травма, множественные переломы черепа, челюсти и бёдер, кровоизлияния, травматический шок.

В Башкирии врачи подняли на ноги подростка после страшной аварииВ Башкирии врачи подняли на ноги подростка после страшной аварии
В Башкирии врачи подняли на ноги подростка после страшной аварии

Первыми за жизнь мальчика боролись врачи районной больницы и травматологи РДКБ. Они провели сложнейшие операции и сохранили конечности, что позволило эвакуировать пациента в Уфу санавиацией.

После стабилизации состояния началась долгая реабилитация. В отделение РДКБ на базе комплекса «Салют» подросток поступил лежачим, но после двух курсов интенсивных занятий теперь передвигается самостоятельно.

Впереди — ещё несколько операций. Однако, по словам министра здравоохранения Айрата Рахматуллина, благодаря упорству самого пациента и профессионализму врачей у него есть все шансы вернуться к полноценной жизни.

Источник: ИА "Башинформ".

Фото: Артур Арсланов.

Автор:
Читайте нас
Выбор редакции
Местные новости
31 Августа , 09:39
В Стерлитамаке врачи борются за жизнь трёхлетнего ребёнка, попавшего в ДТП
Местные новости
31 Августа , 04:01
В Стерлитамаке в минувшее воскресенье тушили пожар на улице Комсомольской
Происшествия
31 Августа , 04:50
В Стерлитамаке задержан подозреваемый в разбойном нападении
Происшествия
31 Августа , 03:45
В Башкирии 26-летняя девушка без прав разбилась насмерть
Партнеры
Фотобанк журналистов РБ
Рубрика "Еда и напитки"
Рубрика "Животные"

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru