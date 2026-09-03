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Происшествия
3 Сентября , 05:39

В Стерлитамаке мужчина лишился более 400 тысяч рублей из-за мошенников

В полицию обратился 53‑летний житель города: он заявил, что стал жертвой аферистов. По словам мужчины, с апреля по июнь он общался с неизвестными лицами и в итоге потерял крупную сумму.

В Стерлитамаке мужчина лишился более 400 тысяч рублей из-за мошенниковВ Стерлитамаке мужчина лишился более 400 тысяч рублей из-за мошенников
В Стерлитамаке мужчина лишился более 400 тысяч рублей из-за мошенников

Схема обмана выглядела так: сначала злоумышленник позвонил потерпевшему, назвался брокером и убедил его вложить деньги, пообещав доход от инвестиций. Мужчина перевёл средства, а когда мошенники перестали выходить на связь, понял, что его обманули — но в полицию тогда не обратился.

Спустя время мужчине снова позвонили: на этот раз неизвестный представился адвокатом и пообещал помочь вернуть ранее вложенные деньги. Поверив злоумышленнику, потерпевший сделал ещё несколько онлайн‑переводов через банковские приложения.

Общий ущерб, нанесённый мужчине из его личных накоплений, превысил 400 тысяч рублей.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). По этой статье виновные могут быть приговорены к лишению свободы на срок до 6 лет.

Полицейские предупреждают: легитимные брокеры, банки и адвокаты никогда не просят переводить деньги на счета третьих лиц якобы для «разблокировки инвестиций» или «возврата средств».

Проявляйте осторожность и не поддавайтесь на уловки мошенников!

По информации МВД по РБ

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