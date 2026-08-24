Трагедия на трассе в Башкирии: трое молодых парней сгорели в «Пежо»

По предварительным данным, за рулем автомобиля «Пежо 206» находился 19-летний парень, который уже был лишен водительских прав. Двигаясь со стороны Магнитогорска в направлении деревни Якты-Куль, он выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с иномаркой «Акура ТЛХ».

Удар был настолько мощным, что французский седан мгновенно воспламенился. В считанные секунды автомобиль превратился в пылающую ловушку для тех, кто был внутри.

В этом огненном плену погибли трое: сам водитель и двое его пассажиров. Все они были ровесниками — одному было 19 лет, второму пассажиру и водителю — по 19 и 20 лет. Жизни молодых парней оборвались на месте происшествия.

Водитель и пассажиры второй машины выжили. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать все детали произошедшего.

Источник: ГАИ РБ.

Фото: скриншоты видео ГАИ РБ.