В Башкирии появятся новые экскурсионные туры на поездах

Главная премьера сезона — сентябрьский тур на «Волжскую Ривьеру» (Самарская область). Программа включает посещение Тольятти: там гости смогут побывать в яхт‑клубе «Дружба» и увидеть живописный Замок Гарибальди у Жигулёвского моря. В Самаре туристов ждёт обширная экскурсионная программа и прогулка по известной набережной.

Для поклонников русской литературы подготовили особый маршрут. В октябре можно будет съездить в Болдино — в усадьбу Пушкиных, где поэт творил во время «Болдинской осени». В те же даты доступна поездка в Тарханы — родовое имение Михаила Лермонтова. Кроме того, в октябре и декабре состоятся туры в Рязань и село Константиново — на родину Сергея Есенина.

Также в октябре и декабре участники проекта «Самоцветы Приволжья» смогут отправиться из Башкирии в Коломну и Москву. В Коломне запланированы экскурсия по кремлю и дегустация пастилы, а в столице — прогулки по Красной площади и посещение музеев.

Источник и фото: ИА «Башинформ»