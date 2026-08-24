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24 Августа , 03:40

В Башкирии появятся новые экскурсионные туры на поездах

РЖД анонсировали осенние железнодорожные туры выходного дня для жителей Башкортостана — они пройдут в рамках проектов «Вагон знаний» и «Яркие выходные». Путешественникам предложат как новые, так и уже полюбившиеся маршруты.

В Башкирии появятся новые экскурсионные туры на поездахВ Башкирии появятся новые экскурсионные туры на поездах
В Башкирии появятся новые экскурсионные туры на поездах

Главная премьера сезона — сентябрьский тур на «Волжскую Ривьеру» (Самарская область). Программа включает посещение Тольятти: там гости смогут побывать в яхт‑клубе «Дружба» и увидеть живописный Замок Гарибальди у Жигулёвского моря. В Самаре туристов ждёт обширная экскурсионная программа и прогулка по известной набережной.

Для поклонников русской литературы подготовили особый маршрут. В октябре можно будет съездить в Болдино — в усадьбу Пушкиных, где поэт творил во время «Болдинской осени». В те же даты доступна поездка в Тарханы — родовое имение Михаила Лермонтова. Кроме того, в октябре и декабре состоятся туры в Рязань и село Константиново — на родину Сергея Есенина.

Также в октябре и декабре участники проекта «Самоцветы Приволжья» смогут отправиться из Башкирии в Коломну и Москву. В Коломне запланированы экскурсия по кремлю и дегустация пастилы, а в столице — прогулки по Красной площади и посещение музеев.

Источник и фото: ИА «Башинформ»

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