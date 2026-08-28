В Стерлитамаке полицейские задержали серийного похитителя товаров

В результате оперативно‑розыскной работы правоохранители установили личность предполагаемого преступника — им оказался 27‑летний житель Стерлитамака. На текущий момент выявлено порядка десяти эпизодов хищений из разных магазинов, в которых, по предварительным данным, участвовал задержанный.

Мужчина признал свою вину и оформил явку с повинной. По установленным фактам возбуждено уголовное дело.

Полицейские продолжают оперативные мероприятия: они выясняют все обстоятельства преступлений и проверяют задержанного на причастность к другим возможным эпизодам противоправной деятельности.

По информации МВД по РБ