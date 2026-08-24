В Башкирию приехал иностранец, переоделся женщиной и попытался убить человека

В апреле 2026 года мужчина переоделся в женский спортивный костюм, парик и маску, дождался жену на улице и нанёс ей множественные ножевые ранения в шею, грудь, лицо и другие части тела. Женщина выжила благодаря активному сопротивлению и своевременной медицинской помощи.

После нападения злоумышленник пытался скрыться за границей, но его задержали в Калининграде.

Потерпевшая просила прекратить дело за примирением сторон, но суд отказал: покушение на особо тяжкое преступление не даёт такой возможности. Иностранца приговорили к 6 годам 3 месяцам колонии строгого режима. Приговор не вступил в силу.

Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ».

Источник: ИА "Башинформ".