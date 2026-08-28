В Башкирии нетрезвый подросток на мотоцикле устроил погоню с полицией

В Ишимбайском районе произошла погоня за мотоциклистом — её организовали сотрудники Госавтоинспекции. Экипаж ДПС обратил внимание на мотоцикл: его водитель грубо нарушал правила дорожного движения. Когда полицейские потребовали остановиться, юноша увеличил скорость и попытался уйти от преследования.

Как выяснилось позже, за рулём находился несовершеннолетний, не имевший водительских прав. Кроме того, у подростка наблюдались признаки опьянения: результат проверки алкотестером составил 0,364 мг/л этилового спирта в выдыхаемом воздухе.

Полицейские составили в отношении юного нарушителя протокол об административном правонарушении. К ответственности привлекли и родителей подростка — им назначили штраф в размере 30 тысяч рублей за то, что они передали управление транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права на вождение.

В пресс‑службе Госавтоинспекции Башкирии уточнили, что все процессуальные документы по делу подготовлены и будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних — там дадут юридическую оценку действиям подростка и его законных представителей. Мотоцикл помещён на специализированную стоянку.

Источник и фото: ИА «Башинформ»