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Происшествия
24 Августа , 10:20

В Башкирии пенсионер совершил наезд на двух несовершеннолетних

В Иглинском районе произошло ДТП с участием несовершеннолетних: 73‑летний пенсионер на автомобиле «Ниссан Террано» сбил двух девочек и покинул место аварии.

В Башкирии пенсионер совершил наезд на двух несовершеннолетнихВ Башкирии пенсионер совершил наезд на двух несовершеннолетних
В Башкирии пенсионер совершил наезд на двух несовершеннолетних

По данным правоохранителей, инцидент случился накануне примерно в 21:00 на улице Озёрной. Водитель совершил наезд на 14‑летних школьниц, которые шли по краю проезжей части, а затем скрылся. Пострадавших с ушибами госпитализировали.

В результате оперативно‑розыскных мероприятий мужчину задержали. В отношении него составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ. По этой статье ему грозит либо лишение водительских прав на срок от года до полутора лет, либо административный арест до 15 суток.

Автомобиль нарушителя помещён на специализированную стоянку.

По информации Госавтоинспекции РБ

В Башкирии пенсионер совершил наезд на двух несовершеннолетних
В Башкирии пенсионер совершил наезд на двух несовершеннолетних
В Башкирии пенсионер совершил наезд на двух несовершеннолетних
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