В Башкирии пенсионер совершил наезд на двух несовершеннолетних

По данным правоохранителей, инцидент случился накануне примерно в 21:00 на улице Озёрной. Водитель совершил наезд на 14‑летних школьниц, которые шли по краю проезжей части, а затем скрылся. Пострадавших с ушибами госпитализировали.

В результате оперативно‑розыскных мероприятий мужчину задержали. В отношении него составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ. По этой статье ему грозит либо лишение водительских прав на срок от года до полутора лет, либо административный арест до 15 суток.

Автомобиль нарушителя помещён на специализированную стоянку.

По информации Госавтоинспекции РБ