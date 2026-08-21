В Башкирии студентка колледжа пойдет под суд за содержание наркопритона

По данным пресс‑службы СУ СКР по РБ, фигуранты вошли в состав организованной преступной группы и работали курьерами‑закладчиками. Деятельность ОПГ была организована через интернет‑магазин: наркотики распространяли бесконтактным способом — через тайники. Обвиняемые получали крупные партии запрещённых веществ, делили их на мелкие дозы и прятали в укромных местах для дальнейшего сбыта.

В марте этого года молодых людей задержали полицейские. При личном досмотре у пары нашли наркотики в значительном размере, а позже в обустроенных ими тайниках изъяли запрещённые вещества уже в крупном размере.

Также следствие установило, что девушка, которая учится в колледже, регулярно позволяла третьим лицам употреблять наркотики в своей комнате в общежитии.

Уголовное дело передано в суд. В отношении организаторов преступной группы материалы выделены в отдельное производство.

Источник и фото: ИА «Башинформ»