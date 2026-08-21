В Башкирии погиб подросток по вине пьяного приятеля

Сегодня около часа ночи на втором километре дороги Султанаево – Шарипово в Кушнаренковском районе 16-летний водитель за рулём «Лады Нивы» не справился с управлением. Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.

В аварии погиб 13-летний пассажир — он скончался на месте. Ещё трое подростков — 12, 13 и 14 лет — с травмами госпитализированы. Сам водитель отделался ушибами. Как выяснилось, он был в состоянии алкогольного опьянения.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

По информации ГАИ по РБ.

Фото: прокуратура РБ | канал в МАХ.