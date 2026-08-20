Стерлитамаковец во время застолья забил знакомую молотком за оскорбления

Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Республики Башкортостан, преступление произошло в марте этого года. Подсудимый вместе с потерпевшей употреблял алкоголь, когда между ними вспыхнул конфликт: женщина неоднократно оскорбляла мужчину и его супругу, игнорируя просьбы прекратить.

В итоге мужчина взял молоток и нанёс женщине множественные удары по жизненно важным органам. Потерпевшая умерла на месте.

На заседании подсудимый полностью признал вину. Суд приговорил его к 6 годам в исправительной колонии строгого режима, а также постановил взыскать с него более 3 млн рублей в счёт компенсации морального вреда. Осуждённого взяли под стражу прямо в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу.

Источник и фото: ИА «Башинформ»