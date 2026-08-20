+14 °С
Облачно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Происшествия
20 Августа , 09:52

Стерлитамаковец во время застолья забил знакомую молотком за оскорбления

В Стерлитамаке 85-летнего мужчину осудили за убийство знакомой — суд назначил ему 6 лет лишения свободы.

Стерлитамаковец во время застолья забил знакомую молотком за оскорбленияСтерлитамаковец во время застолья забил знакомую молотком за оскорбления
Стерлитамаковец во время застолья забил знакомую молотком за оскорбления

Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Республики Башкортостан, преступление произошло в марте этого года. Подсудимый вместе с потерпевшей употреблял алкоголь, когда между ними вспыхнул конфликт: женщина неоднократно оскорбляла мужчину и его супругу, игнорируя просьбы прекратить.

В итоге мужчина взял молоток и нанёс женщине множественные удары по жизненно важным органам. Потерпевшая умерла на месте.

На заседании подсудимый полностью признал вину. Суд приговорил его к 6 годам в исправительной колонии строгого режима, а также постановил взыскать с него более 3 млн рублей в счёт компенсации морального вреда. Осуждённого взяли под стражу прямо в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу.

Источник и фото: ИА «Башинформ»

Автор:
Читайте нас
Выбор редакции
Местные новости
31 Августа , 09:39
В Стерлитамаке врачи борются за жизнь трёхлетнего ребёнка, попавшего в ДТП
Местные новости
31 Августа , 04:01
В Стерлитамаке в минувшее воскресенье тушили пожар на улице Комсомольской
Происшествия
31 Августа , 04:50
В Стерлитамаке задержан подозреваемый в разбойном нападении
Происшествия
31 Августа , 03:45
В Башкирии 26-летняя девушка без прав разбилась насмерть
Партнеры
Фотобанк журналистов РБ
Рубрика "Еда и напитки"
Рубрика "Животные"

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru