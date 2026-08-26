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Происшествия
26 Августа , 09:15

В Башкирии несовершеннолетний геймер украл у отчима деньги

В Миякинском районе несовершеннолетний окажется на скамье подсудимых: его обвиняют в хищении денег со счёта отчима.

В Башкирии несовершеннолетний геймер украл у отчима деньгиВ Башкирии несовершеннолетний геймер украл у отчима деньги
В Башкирии несовершеннолетний геймер украл у отчима деньги

Как сообщили в пресс‑службе СУ СКР по РБ, преступление было совершено в конце мая 2026 года. Подросток, находясь дома, дождался, пока отчим уснёт, взял его банковскую карту и привязал её реквизиты к своему аккаунту в онлайн‑игре. В течение нескольких дней юноша тратил деньги на платный внутриигровой контент — для подтверждения операций он перехватывал СМС‑коды, поступавшие на телефон родственника. Кроме того, однажды он перевёл часть средств на карту третьего лица.

Общий ущерб составил 54,5 тысячи рублей — эти деньги подросток потратил по своему усмотрению.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу, поэтому уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

Источник и фото: ИА «Башинформ»

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