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Местные новости
25 Августа , 04:56

В Стерлитамаке студентка получила 3 года колонии за попытку сбыта наркотиков

Стерлитамакский городской суд вынес приговор 19-летней студентке местного колледжа. Её признали виновной в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере (ч. 3 ст. 30 – п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

В Стерлитамаке студентка получила 3 года колонии за попытку сбыта наркотиковВ Стерлитамаке студентка получила 3 года колонии за попытку сбыта наркотиков
В Стерлитамаке студентка получила 3 года колонии за попытку сбыта наркотиков

Как установил суд, в апреле 2025 года девушка вступила в сговор с другими лицами для бесконтактной продажи наркотиков на территории Стерлитамака. Соучастники создали в мессенджере интернет-магазин, распределили роли. Подсудимая занималась приобретением, фасовкой, размещением закладок и рекламой магазина.

Преступную деятельность пресекли полицейские — наркотики изъяты. Девушка признала вину, раскаялась и дала подробные показания.

Суд назначил ей 3 года лишения свободы в колонии общего режима. Дела соучастников выделены в отдельное производство.

Приговор не вступил в законную силу.

Источник: Стерлитамакский городской суд РБ.

Фото: Мария Выблова.

 

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