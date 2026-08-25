В Стерлитамаке студентка получила 3 года колонии за попытку сбыта наркотиков

Как установил суд, в апреле 2025 года девушка вступила в сговор с другими лицами для бесконтактной продажи наркотиков на территории Стерлитамака. Соучастники создали в мессенджере интернет-магазин, распределили роли. Подсудимая занималась приобретением, фасовкой, размещением закладок и рекламой магазина.

Преступную деятельность пресекли полицейские — наркотики изъяты. Девушка признала вину, раскаялась и дала подробные показания.

Суд назначил ей 3 года лишения свободы в колонии общего режима. Дела соучастников выделены в отдельное производство.

Приговор не вступил в законную силу.

Источник: Стерлитамакский городской суд РБ.

Фото: Мария Выблова.