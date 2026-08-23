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Происшествия
23 Августа , 09:41

Жителя Стерлитамака задержали полицейские с крупной партией наркотиков

В Стерлитамаке сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД задержали 31‑летнего мужчину — он пытался сбыть 41 свёрток с запрещённым веществом.

Жителя Стерлитамака задержали полицейские с крупной партией наркотиковЖителя Стерлитамака задержали полицейские с крупной партией наркотиков
Жителя Стерлитамака задержали полицейские с крупной партией наркотиков

Как рассказали в пресс‑службе регионального МВД, в свёртках находились полимерные пакетики с клипсой, внутри которых было вещество растительного происхождения. Во время обыска правоохранители также изъяли электронные весы, упаковочные материалы и ещё один пакет с аналогичным веществом. Экспертиза подтвердила, что изъятое — марихуана. Общий вес наркотика составил 203 грамма, что квалифицируется как крупный размер.

Мужчине предъявлено обвинение в сбыте и хранении наркотиков, он заключён под стражу. По соответствующей статье УК РФ ему грозит до 20 лет лишения свободы.

По информации ГУ МВД России по РБ

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