Жителя Стерлитамака задержали полицейские с крупной партией наркотиков

Как рассказали в пресс‑службе регионального МВД, в свёртках находились полимерные пакетики с клипсой, внутри которых было вещество растительного происхождения. Во время обыска правоохранители также изъяли электронные весы, упаковочные материалы и ещё один пакет с аналогичным веществом. Экспертиза подтвердила, что изъятое — марихуана. Общий вес наркотика составил 203 грамма, что квалифицируется как крупный размер.

Мужчине предъявлено обвинение в сбыте и хранении наркотиков, он заключён под стражу. По соответствующей статье УК РФ ему грозит до 20 лет лишения свободы.

По информации ГУ МВД России по РБ