В Стерлитамаке расследуют кражу денег с банковской карты

По записям с камер видеонаблюдения правоохранители выяснили приметы подозреваемых — двух женщин, которые после покупок уехали на белой иномарке. Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счёта). Сейчас полицейские ищут и пытаются задержать причастных к преступлению.

В полиции напоминают: найденная карта — не находка для оплаты покупок. Расплачиваться чужой картой запрещено — это уголовно наказуемо. Если вы обнаружили чужую карту, сообщите об этом в банк или отнесите её в отделение полиции.

По информации МВД по РБ

Фото: Наркес Халиуллина