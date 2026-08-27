+14 °С
Облачно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Происшествия
27 Августа , 09:50

Пенсионерку из Башкирии лишили более 11 млн рублей

В Учалинском районе 73‑летняя местная жительница стала жертвой мошенников — женщина обратилась в полицию.

Пенсионерку из Башкирии лишили более 11 млн рублейПенсионерку из Башкирии лишили более 11 млн рублей
Пенсионерку из Башкирии лишили более 11 млн рублей

Аферисты обманули пенсионерку под предлогом перерасчёта пенсии из‑за неучтённого стажа: женщина передала им СМС‑код для доступа к аккаунту на Госуслугах. После этого ей позвонили злоумышленники, которые выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов и портала Госуслуг. Они заявили, что личный кабинет женщины взломан, и под видом защиты её сбережений убедили её на протяжении двух месяцев снимать деньги со счетов частями. Чтобы не вызвать подозрений у работников банка, пенсионерка говорила, что собирает средства для помощи детям.

В итоге женщина передала курьерам‑мошенникам более 11 миллионов рублей — деньги она отдавала по кодовому слову. О том, что стала жертвой преступления, потерпевшая поняла лишь тогда, когда организаторы мошеннической схемы перестали с ней связываться. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Источник и фото: ИА «Башинформ»

Автор:
Читайте нас
Выбор редакции
Местные новости
31 Августа , 09:39
В Стерлитамаке врачи борются за жизнь трёхлетнего ребёнка, попавшего в ДТП
Местные новости
31 Августа , 04:01
В Стерлитамаке в минувшее воскресенье тушили пожар на улице Комсомольской
Происшествия
31 Августа , 04:50
В Стерлитамаке задержан подозреваемый в разбойном нападении
Происшествия
31 Августа , 03:45
В Башкирии 26-летняя девушка без прав разбилась насмерть
Партнеры
Фотобанк журналистов РБ
Рубрика "Еда и напитки"
Рубрика "Животные"

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru