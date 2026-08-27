Пенсионерку из Башкирии лишили более 11 млн рублей

Аферисты обманули пенсионерку под предлогом перерасчёта пенсии из‑за неучтённого стажа: женщина передала им СМС‑код для доступа к аккаунту на Госуслугах. После этого ей позвонили злоумышленники, которые выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов и портала Госуслуг. Они заявили, что личный кабинет женщины взломан, и под видом защиты её сбережений убедили её на протяжении двух месяцев снимать деньги со счетов частями. Чтобы не вызвать подозрений у работников банка, пенсионерка говорила, что собирает средства для помощи детям.

В итоге женщина передала курьерам‑мошенникам более 11 миллионов рублей — деньги она отдавала по кодовому слову. О том, что стала жертвой преступления, потерпевшая поняла лишь тогда, когда организаторы мошеннической схемы перестали с ней связываться. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Источник и фото: ИА «Башинформ»