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75 лет Победы
Культурная среда
Культурная среда
6 Июля , 12:47
Фольклориада в Стерлитамаке
Культурная среда
26 Июня , 12:13
Башкирский ремесленный коворкинг готовит линейку сувениров с символикой фольклориады
Культурная среда
6 Ноября 2020, 13:54
Репертуарный план на ноябрь русского драматического театра
Культурная среда
6 Ноября 2020, 12:14
«Территория женского счастья» теперь на БСТ!
Культурная среда
5 Ноября 2020, 19:56
«Территория женского счастья» теперь на БСТ!
Культурная среда
3 Ноября 2020, 18:46
Мифы и реальность
Культурная среда
29 Октября 2020, 00:38
В картинной галерее - выставка «Stay Home”.
Культурная среда
26 Октября 2020, 19:59
Неделя финансовой грамотности
Культурная среда
22 Октября 2020, 15:00
Через тернии к... тройкам?
Культурная среда
22 Октября 2020, 13:52
В 2020 году Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» состоится в пятый раз
Культурная среда
2 Сентября 2020, 14:29
Как появилась школа?
Культурная среда
17 Июня 2020, 13:00
В Москве издали книгу о выдающемся дипломате Кариме Хакимове
Культурная среда
10 Июня 2020, 19:45
Концерт
Культурная среда
18 Мая 2020, 12:14
В Башкирии объявили конкурсы композиторов и художников
Культурная среда
30 Апреля 2020, 11:33
«Прямые эфиры о вузах Москвы»
Культурная среда
21 Февраля 2020, 18:15
Что находилось в этом здании до "Военной комендатуры"?
Культурная среда
14 Января 2020, 14:05
Присылайте старые фотографии
Культурная среда
4 Декабря 2019, 12:45
В Уфе отметили юбилеи Башкирского издательства «Китап» и Союза писателей РБ
Культурная среда
29 Ноября 2019, 01:10
Поддержите юных актёров Башкирии!
Культурная среда
29 Ноября 2019, 00:45
Проголосуйте за лучший театр!
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14 Июля , 11:01
В Башкирии ремонтируются дороги
12 Июля , 22:04
Почтили память погибших ребят
13 Июля , 14:32
Жителей Республики Башкортостан проинформировали о передвижении воинских колонн
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