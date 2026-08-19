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Культурная среда

Культурная среда
19 Августа , 10:39
Спектакль СГТКО покажут на фестивале «Театральная провинция»
Культурная среда
19 Августа , 05:16
На старый город - новым взглядом
Культурная среда
16 Августа , 05:00
Волшебницы студии «Эреш»
Культурная среда
8 Августа , 06:30
«За мечтой!»
Культурная среда
5 Августа , 06:45
Приглашаем на открытие выставки «Живая палитра Башкортостана»!
Культурная среда
4 Августа , 10:23
Школа Бурзянского района вышла в финал Всероссийского конкурса школьных музеев
Культурная среда
27 Июля , 07:13
Фестиваль гостеприимства «Купец 2.0» пройдет в Стерлитамаке с 11 по 13 сентября
Культурная среда
17 Июля , 05:07
Звучание цвета Айрата Терегулова
Культурная среда
17 Июля , 04:53
Фестиваль «ШульганFest»
Культурная среда
16 Июля , 03:47
Хумайфест – 2026 в Стерлитамаке
Культурная среда
12 Июля , 06:17
Стартовал первый Фестиваль горнозаводской цивилизации «Медь»
Культурная среда
11 Июля , 06:00
«Соловушка», «Двенадцать уток», «Распутин» и другие
Культурная среда
8 Июля , 11:28
Город Башкирии задает модные тренды
Культурная среда
24 Июня , 06:27
Уфа на несколько дней станет центром детского народного творчества России
Культурная среда
24 Июня , 04:27
В Уфу съезжаются участники Всероссийской детской фольклориады
Культурная среда
10 Июня , 04:55
Литературный калейдоскоп в библиотеке
Культурная среда
2 Июня , 15:35
«Форма шума»: новая выставка в галерее Стерлитамака
Культурная среда
1 Июня , 05:02
«Феникс» расправляет крылья
Культурная среда
30 Мая , 14:11
«Китап-Байрам» в Стерлитамаке: день третий
Культурная среда
30 Мая , 08:31
«Весна в Акмуллинском»
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В Стерлитамаке выпустили одежду с символикой города
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В Стерлитамаке в минувшее воскресенье тушили пожар на улице Комсомольской
Происшествия
31 Августа , 04:50
В Стерлитамаке задержан подозреваемый в разбойном нападении
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В Башкирии 26-летняя девушка без прав разбилась насмерть
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