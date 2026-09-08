Эхо прошедшего лета

Затем члены клуба читали стихи о прошедшем лете, новых впечатлениях, осени, любви, море, творчестве. Прозвучали стихотворения Юрия Левитанского, Осипа Мандельштама, Максимилиана Волошина, песни на стихи Юрия Энтина, Петра Синявского и Виктора Пеленягрэ. Свои сочинения прочли местные авторы Ольга Емельянова, Галина Глушкова, Вячеслав Федоров, Александр Сергеев. Послушали стихи одного из победителей конкурса «Золотые страницы Стерлитамака» Анастасии Ивановой, посвященные 260-летию города на Стерле, а также произведения других поэтов.

На следующей встрече, которая состоится 13 октября, разговор пойдет о поэтическом творчестве Марины Цветаевой, Маргариты Алигер и Александра Галича.

Марина Воронова

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