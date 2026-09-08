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Культурная среда
8 Сентября , 15:45

Эхо прошедшего лета

8 сентября впервые после летнего перерыва вновь распахнул свои двери клуб любителей поэзии в «Мастерской  искусств» - библиотеке № 3. Поэтический час «О вечном и любимом» начался с разговора о замечательном дагестанском поэте Расуле Гамзатове, чьё 103-летие празднуется сегодня и впервые официально отмечается в России как День языков народов Российской Федерации. Александр Сергеев на фортепиано исполнил знаменитую песню Расула Гамзатова «Журавли», ставшую одним из главных поэтических символов памяти о погибших на войне.

Эхо прошедшего летаЭхо прошедшего лета
Эхо прошедшего лета

Затем члены клуба читали стихи о прошедшем лете, новых впечатлениях, осени, любви, море, творчестве. Прозвучали стихотворения Юрия Левитанского, Осипа Мандельштама, Максимилиана Волошина, песни на стихи Юрия Энтина, Петра Синявского и Виктора Пеленягрэ. Свои сочинения прочли местные авторы Ольга Емельянова, Галина Глушкова, Вячеслав Федоров, Александр Сергеев. Послушали стихи одного из победителей конкурса «Золотые страницы Стерлитамака» Анастасии Ивановой, посвященные 260-летию города на Стерле, а также произведения других поэтов.

На следующей встрече, которая состоится 13 октября, разговор пойдет о поэтическом творчестве Марины Цветаевой, Маргариты Алигер и Александра Галича.

Марина Воронова

Фото автора

Эхо прошедшего лета
Эхо прошедшего лета
Эхо прошедшего лета
Эхо прошедшего лета
Эхо прошедшего лета
Эхо прошедшего лета
Эхо прошедшего лета
Эхо прошедшего лета
Эхо прошедшего лета
Эхо прошедшего лета
Эхо прошедшего лета
Эхо прошедшего лета
Эхо прошедшего лета
Автор:Марина Воронова
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