«Камень батыров»: фэнтези о родной земле выйдет в кинотеатрах Башкортостана

Посмотреть ленту можно в муниципальных кинотеатрах республики. В Уфе показ пройдёт в кинотеатрах «Родина», «ГлобалСинема», «Синема 5» (ТРЦ «Акварин») и «КиноПростор». В Стерлитамаке фильм представят в «Кинопорте», в Туймазах — в сети Super 8. Для населённых пунктов без кинотеатров организуют показы с помощью киномобиля.

В центре сюжета — попытки бизнесмена Роберта Денисовича обрести бессмертие: для этого ему нужно собрать пять волшебных наконечников, принадлежавших братьям‑батырам. Четыре артефакта уже найдены, а за последним отправляются молодые Диана и Руслан. Им предстоит столкнуться с духом младшего брата — батыра Киньи, который тоже ищет наконечники: до лунного затмения их надо вернуть под Камень батыров, иначе души погибших братьев останутся среди живых. Особое место в картине занимает противостояние легкомысленного Руслана и батыра из прошлого Киньи, павшего при защите Родины.

«Камень батыров» — дебютный полнометражный фильм режиссёра Романа Пожидаева. По его словам, для съёмок малобюджетной картины было важно собрать стрессоустойчивую и позитивную команду — это помогло сохранить на площадке атмосферу взаимопонимания и дружелюбия.

Сценарий создали Марк Ковалёв и Дамир Юсупов, оператор — Ильдар Бикметов, художник — Булат Байназаров, автор музыки — Камиль Абдуллин. В главных ролях снялись Наиль Сафин, Гульчачак Зарипова, Динислам Сафин, Ренат Фатхиев и Константин Котилевский.

Динисламу Сафину, сыгравшему Кинью, пришлось освоить навыки настоящего батыра: верховую езду, стрельбу из лука и владение саблей. Актёр также отметил сложность съёмок не по хронологии: нужно было постоянно держать в голове эмоциональное состояние героя. В работе над фильмом участвовали лучники клуба «Мэргэн уксы» из разных районов Башкортостана. Съёмки проходили в Уфе и Белорецком районе, в том числе на Арском камне.

До широкого проката «Камень батыров» показали на ряде кинофестивалей: международном фестивале «Западные ворота» в Пскове, фестивале молодого кино «Новое движение» в Великом Новгороде, фестивале «От всей души» в Ульяновске и Казанском международном кинофестивале «Алтын минбар».

Источник: «Молодёжная газета»

Фото: пресс-служба Союза кинематографистов Башкортостана