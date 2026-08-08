Хорошая новость: теперь в нашем городе есть книжный клуб для школьников. Он называется «За мечтой!», потому что именно книги учат нас думать и мечтать, превращать мечты в цели, понимать других людей и быть счастливыми. Ваш ребёнок любит читать? Значит, в нашей команде он найдёт новых друзей и единомышленников. Не хочет читать? Значит, он ещё не побывал на наших занятиях.

Книжный клуб «За мечтой!» – это третий социально значимый проект редакции газеты «Стерлитамакский рабочий», Централизованной библиотечной системы и Общественной палаты Стерлитамака (со «Школой юных журналистов «Автор»» и «Музеем живого слова» вы наверняка уже знакомы). Каждую среду в 17 часов мы встречаемся в библиотеке филиале № 8 – Центре детского чтения по ул.Щербакова, 7. Выбираем книги для чтения и беседуем о прочитанном. Книжный клуб «За мечтой!» – это чтение вслух и по ролям, литературные дискуссии и проба пера, читательские викторины, конкурсы рисунков, инсценировки и перевоплощения, встречи с писателями, поэтами, экспертами по чтению – нашими уважаемыми библиотекарями – и многое-многое другое. Безоплатные занятия под руководством журналиста, педагога-психолога будут интересны ребятам от 7 до 17 лет. Запись по тел. 8987-61-57-253 (Екатерина Николаевна Яковлева).

Как растить читателя?

О конкурентах видеохостинга и правильных родителях

«Внимание! Чтение может стать причиной развития мозга!». «Гонщики «Формулы-1» испытывают примерно такие же нагрузки, как тиктокеры во время чтения». «Учитель на уроке литературы: – Ребята, для тех, кто ещё не знает: Достоевский Ф. М. – это не радио!». Да, не все школьники берутся за книгу по доброй воле. Но если подойти к проблеме творчески, она становится интересной задачкой. «Почему подростки не читают?» – спросили мы… самих подростков. Правда, ребята нам попались читающие, поэтому они сразу принялись генерировать решения: кто и как может изменить ситуацию? Слово подросткам.

Алсу Каримова, 12 лет:

– Наверное, многие родители когда-нибудь задавались вопросом: «Почему мой ребенок не читает?». Для этого могут быть разные причины. Например, когда на человека давят и твердят: «Читай, будь начитанным!», у детей, а в частности у подростков, отпадает желание что-либо изучать. А еще часто родители сами не читают, но требуют этого от детей. Лучший пример для подрастающего поколения — это их мама и папа. Родители, пожалуйста, начните изменения с себя, ведь вы — главный пример для своих детей. Если вы сами читаете, предложите им сесть и почитать за компанию. Поверьте, когда на ребенка не давят, а предлагают: «Давай почитаем вместе?», — это по-настоящему мотивирует.

Елизавета Соболева, 13 лет:

– Почему дети не читают на летних каникулах? У меня есть две теории, почему так происходит. Во-первых, книги из списков чтения на лето неинтересны. Обычно это классика, сказки и рассказы, которые, может, и понравятся некоторым, но точно не абсолютно всем школьникам. Если произведение неинтересно, то и читать его будет не-во-змо-жно. У каждого свой вкус. Кому-то нравится фэнтези, кому-то — ужасы, кому-то — романы. Во-вторых, мешает читать давление со стороны родителей и учителей. Когда ты читаешь, потому что это твоя «обязанность», а не по собственному желанию, то тяга к книгам пропадает. Эти проблемы можно и нужно решать.

Дарья Копанева, 15 лет:

– Итак, если вы взрослый, то задаётесь вопросом: «Как приспособить чадо к чтению?». Если ребёнок – думаете: «Мои сверстники абсолютно не читающие! Как мне им помочь?» Есть несколько вариантов решения этого вопроса. Здорово будет, если взрослые и дети будут действовать в команде. Во-первых, можно организовать конкурс на книжную тему. Так делают многие библиотеки, и если ребёнок занимает призовое место, то он даже получает награду. Интересно? Ещё как. Во-вторых, можно объявить марафон. Да-да, вы не ослышались. Просто заводим блог и устраиваем марафон – к примеру, «30 дней за книгами». Этим способом пользуются блогеры из рунета. Может и вам попробовать? В-третьих: начните с простого. С чего именно? С графических романов. Это формат, в котором классический сюжет выполнен как комикс, и после знакомства с ним вам, возможно, захочется прочесть оригинал. Надеюсь, этим летом вы обязательно прочтёте хотя бы несколько страниц классики – как русской, так и зарубежной. Я вам этого от души желаю!

Рената Хафизова, 16 лет:

– Почему подростки не читают книги? Ответ очень простой: не хватает заинтересованности. У многих книги ассоциируются со школьной программой, которая кажется скучной. В основном это классика. Но ведь есть и другая литература: кому-то ближе фэнтези, кому-то нон-фикшн… Чтобы книга вас увлекла, выбирайте её по своим интересам. Например, если вам в детстве нравились мультики с разными неземными существами, тогда с большой вероятностью вам понравится фэнтези. Если вы любили сериалы, вам будут симпатичны романы. Читайте разные жанры в поиске тех, что подходят именно вам. А чтобы не вкладывать много денег в те жанры, в которых вы не уверены, можете брать книги в библиотеке: там очень большой выбор и много современных направлений.

Божена Черномырдина, 13 лет:

– Сегодня многие представители молодого поколения относится к книгам очень прохладно, уделяя свободные минуты не чтению, а длительному листанию ленты в социальных сетях и прочим развлечениям в интернете. Я думаю, это связано с тем, что книги как источник знания требуют глубокого погружения и понимания, тогда как мозг привык получать информацию быстро, чëтко и ярко. Короткие ролики и сообщения работают именно таким образом – дают мгновенное удовольствие без лишних усилий. Чтение же воспринимается же как работа, требующая концентрации. Также подобные суждения о книгах возникают в связи с устаревшей подачей литературы как школьного предмета. в школах. Зачастую школьная программа предлагает ученикам важные, но трудные для понимания тексты. А почему важно их читать, детям никто не объясняет.

Как же тогда полюбить читать, спросите вы? Как начинающий автор предложу несколько рабочих способов и советов, способных вдохновить на чтение книг.

Первый способ: Начинайте с жанра, который уже интересен. Например, если вам нравятся кинокартины о приключениях, выбирайте книгу в схожей категории. Если интересны сериалы или подростковое кино, вам могут подойти современные романы, молодёжная проза и прочие произведения в жанрах «Young Adult». Всегда можно найти книгу по душе.

Второй способ: Читайте короткие форматы. Осилить сложные многоглавные тексты классической литературы порой бывает очень нелегко, и, приучая себя к чтению, начинать с них точно не стоит. Зато небольшие рассказы авторов 21 века могут действительно увлечь. Простые лëгкие тексты дают возможность не уставать от книг и наслаждаться процессом. И не нужно оценивать себя по количеству прочитанных страниц. Даже одна понятая мысль автора – ваша маленькая победа.

Третий способ: Используйте аудио-книги. Это выручит вас, если самостоятельное чтение окажется слишком затруднительным. Да, аудиокнига – это тоже чтение! Она отлично экономит время: во время ходьбы или поездки в транспорте её можно слушать в наушниках без напряжения. Кстати, некоторых люди лучше усваивают информацию именно на слух.

Четвёртый способ: Находите знакомых по интересам. В Интернете существует множество книжных сообществ, групп, каналов и чатов, в которых можно узнавать о новинках, обсуждать литературу, главы и понравившихся персонажей, а также заводить друзей, с которыми можно пообщаться на данную тему. Благодаря этому появляется огромный стимул к прочтению новых книг, интерес возрастает.

Пятый способ: Покупайте книги от хороших издательств. Яркие иллюстрации, удобный шрифт, приятная текстура и красочные обложки помогут лучше понять содержание произведения и доставят вам эстетическое наслаждение.

Что нужно сделать обществу? Учителям – придумать креативные идеи для уроков литературы. Родителям – самим читать при ребëнке, чтобы тот брал с них пример. Издателям – поддерживать и стимулировать отечественных авторов. Книги должны быть сильными и достойными конкурентами видеохостинговым платформам и играм. Уверена: не столь важно, какая именно литература вам нравится. Любая книга в ваших руках – это уже начало большого пути.

Валерия Подгребельная, 11 лет:

– Чтобы читать книги, нужно иметь воображение. Чтение – это медленное удовольствие, мозг современного ребёнка к такому не привык. Дети растут на картинках, коротких видео и постах. После них описания природы в рассказах и повестях кажутся бесконечными и скучными. А если родители заставляют читать, делать это ещё больше не хочется. Особенно когда ребёнок видит, что мама сама сидит в телефоне вместо того, чтобы читать. А вот если дома читают книги и газеты, ребёнку тоже становится интересно. Я предлагаю родителям начать читать самим. Дети обязательно присоединятся! А если иногда делать чтение игрой, рисовать героев, вместе размышлять и спорить о прочитанном, любой ребёнок со временем полюбит читать.

Анжелина Ивашутова, 13 лет:

– Почему дети не хотят читать, а проводят время только за телефоном? Ответов на такой вопрос много, и все просты. Чаще всего учителя только задают прочитать произведения по школьной программе и не говорят, для чего это нужно. А так как произведения классические, сложные для восприятия, то у нечитающего ребёнка это отбивает интерес. Дома многие родители тоже не объясняют ребёнку, почему и зачем нужно читать. Предлагаю взрослым почаще разговаривать с детьми. Объяснить, что чтение полезно для их будущего. Выяснить, какие жанры нравятся ребёнку и помочь найти то, что он сам будет читать с удовольствием. А в школе перед чтением рассказать о книге так, чтобы у детей появился интерес к ней и захотелось её прочитать.

Милана Шангареева, 14 лет:

– Почему дети не хотят читать книги летом? Этим вопросом задаются многие родители. Это очень тяжёлое дело – заставить своего ребёнка читать хотя бы пять страниц в день. В основном все эти беседы про летнее чтение заканчиваются ссорами и детскими ультиматумами: «Не буду я читать летом: у меня каникулы!». Детей можно понять. Они посвятили школе 268 учебных дней, и каждый день был расписан по минутам. Жёсткий распорядок надоедает даже взрослым. Я думаю, лето дано нам, чтобы мы набрались сил, получили бурю эмоций от каникул и зарядились позитивом на новый учебный год. Пусть чтение станет удовольствием и поможет вам в этом!

Подготовила Екатерина ЯКОВЛЕВА