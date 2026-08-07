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Местные новости
7 Августа , 04:54

В Башкирии по вине пьяного водителя погибли двое подростков

Водитель из Салавата, устроивший  ДТП, арестован.

В Башкирии по вине пьяного водителя погибли двое подростковВ Башкирии по вине пьяного водителя погибли двое подростков
В Башкирии по вине пьяного водителя погибли двое подростков

Суд в Салавате заключил под стражу 25-летнего водителя, обвиняемого в смертельном ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Он останется в СИЗО как минимум до 30 сентября 2026 года.

Утром 31 июля на улице Уфимской в Салавате мужчина за рулём «Лады Весты» не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. В результате аварии погибли два пассажира — 18-летний юноша и 15-летняя девушка. Водитель и ещё трое пассажиров, включая девочку 2011 года рождения, с травмами госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ — нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлёкшее смерть двух лиц. Ход расследования контролирует прокуратура.

Источник: ИА "Башинформ".

Фото: ГАИ РБ, прокуратура РБ.

В Башкирии по вине пьяного водителя погибли двое подростков
В Башкирии по вине пьяного водителя погибли двое подростков
В Башкирии по вине пьяного водителя погибли двое подростков
В Башкирии по вине пьяного водителя погибли двое подростков
В Башкирии по вине пьяного водителя погибли двое подростков
Автор:Ирина Петрова
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