Жара возвращается: в Башкирии воздух прогреется до +32 градусов

Сегодня, 6 августа, существенных осадков не ожидается. Ветер слабый, переменных направлений. Днём воздух прогреется до +24…+29°.

В пятницу, 7 августа, также без осадков. Ветер слабый, переменных направлений. Ночью температура составит +9…+14°, днём столбики термометров поднимутся до +25…+30°.

В субботу, 8 августа, осадков не ожидается, лишь днём на северо-западе возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный: ночью слабый, днём умеренный. Ночью +12…+17°, днём воздух прогреется до +27…+32°.

Источник: ИА "Башинформ".

Фото: Александр Королев.