Безопасность на воде: инцидент в Стерлитамаке

В Центр обработки вызовов Системы‑112 Госкомитета РБ по ЧС поступило тревожное сообщение из Стерлитамака: мужчина уплыл за поворот и не вернулся. К счастью, сотрудники полиции оперативно нашли его — медицинская помощь не потребовалась.

Госкомитет РБ по ЧС напоминает жителям и гостям республики о правилах безопасного поведения на воде:

выбирайте для купания только специально оборудованные пляжи;

не удаляйтесь далеко от берега, не пересекайте буйки и не заплывайте за повороты — это чревато потерей ориентировки и быстрым истощением сил;

категорически не рекомендуется заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;

ни на минуту не оставляйте детей без присмотра возле водоёмов;

избегайте ныряния в незнакомых местах: под водой могут скрываться коряги, камни или металлические конструкции;

трезво оценивайте свои физические возможности — при первых признаках усталости сразу направляйтесь к берегу.

Соблюдайте эти правила — так вы сможете обезопасить себя и своих близких.

По информации Госкомитета РБ по ЧС