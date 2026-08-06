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Происшествия
6 Августа , 04:50

Безопасность на воде: инцидент в Стерлитамаке

Безопасность на воде: инцидент в СтерлитамакеБезопасность на воде: инцидент в Стерлитамаке
Безопасность на воде: инцидент в Стерлитамаке

В Центр обработки вызовов Системы‑112 Госкомитета РБ по ЧС поступило тревожное сообщение из Стерлитамака: мужчина уплыл за поворот и не вернулся. К счастью, сотрудники полиции оперативно нашли его — медицинская помощь не потребовалась.

Госкомитет РБ по ЧС напоминает жителям и гостям республики о правилах безопасного поведения на воде:

  • выбирайте для купания только специально оборудованные пляжи;
  • не удаляйтесь далеко от берега, не пересекайте буйки и не заплывайте за повороты — это чревато потерей ориентировки и быстрым истощением сил;
  • категорически не рекомендуется заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;
  • ни на минуту не оставляйте детей без присмотра возле водоёмов;
  • избегайте ныряния в незнакомых местах: под водой могут скрываться коряги, камни или металлические конструкции;
  • трезво оценивайте свои физические возможности — при первых признаках усталости сразу направляйтесь к берегу.

Соблюдайте эти правила — так вы сможете обезопасить себя и своих близких.

По информации Госкомитета РБ по ЧС

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