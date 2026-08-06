Безопасность на воде: инцидент в Стерлитамаке

В Центр обработки вызовов Системы‑112 Госкомитета РБ по ЧС поступило тревожное сообщение из Стерлитамака: мужчина уплыл за поворот и не вернулся. К счастью, сотрудники полиции оперативно нашли его — медицинская помощь не потребовалась.
Госкомитет РБ по ЧС напоминает жителям и гостям республики о правилах безопасного поведения на воде:
- выбирайте для купания только специально оборудованные пляжи;
- не удаляйтесь далеко от берега, не пересекайте буйки и не заплывайте за повороты — это чревато потерей ориентировки и быстрым истощением сил;
- категорически не рекомендуется заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;
- ни на минуту не оставляйте детей без присмотра возле водоёмов;
- избегайте ныряния в незнакомых местах: под водой могут скрываться коряги, камни или металлические конструкции;
- трезво оценивайте свои физические возможности — при первых признаках усталости сразу направляйтесь к берегу.
Соблюдайте эти правила — так вы сможете обезопасить себя и своих близких.
По информации Госкомитета РБ по ЧС