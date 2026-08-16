Волшебницы студии «Эреш»

Фольклорно-театральная студия «Эреш» стала лауреатом I степени на 2-м Международном конкурсе детских, юношеских, взрослых и профессиональных творческих коллективов «Берега Надежды» в Уфе. Победа окрылила! Обрадовало и приглашение в Москву на международный финал.

Рассказывает режиссёр студии Нина Кобцева:

– В 2010 году по инициативе кандидата филологических наук Елизаветы Ивановой в Стерлитамаке появилась фольклорнотеатральная студия.

– Как началось ваше сотрудничество?

– Моя профессия – преподаватель театральных дисциплин. Я много лет трудилась в Башкирском республиканском колледже культуры. Опыт большой. Я с головой окунулась в новую интересную и творческую работу – изучение чувашской песенной культуры. Коллектив студии – студенты, преподаватели, рабочие, служащие. Всех нас объединяли чувашский язык и стремление лучше изучить культуру своего народа, познакомить с ней жителей Стерлитамака.

Все мы с уважением и любовью относимся к нашей Галине Григорьевой. Многодетная мать, бабушка, внуки которой сейчас на СВО, она не пропускает ни одной репетиции, выступает, несмотря на почтенный возраст – 77 лет.

Первое представление посвятили чувашской родословной, и оно стало выдающимся событием – на сцену вышли сто человек!

– Репертуар студии?

– Около 30 народных чувашских песен, которые до 2010 года практически не исполнялись. Вернула их слушателям наша студия. Сейчас их поют многие коллективы республики.

– Вы режиссёр постановок, а кто художественный руководитель?

– Анна Яковлева. Она работает с исполнителями песен и репертуаром.

– Коллектив целиком самодеятельный?

– Да. У нас нет профессиональных музыкантов – все участники самоучки, но они сердцем чувствуют душу песни. У чувашского народа сто тысяч песен, сто тысяч слов и сто тысяч вышивок. И каждая из них – узор на общем полотне культуры. Мы чувствуем, что должны выполнить ответственную миссию: сохранить и передать наследие нашего народа будущим поколениям. Участие в фольклорных фестивалях – один из путей.

– Как московские зрители и жюри встретили выступление «Эреш»?

– С восхищением и удивлением. Дети смотрели во все глаза, им так хотелось потрогать наши костюмы с яркими вышивками.

– Костюмы сами шили?

– Можно сказать и так. Платья, украшения, головные уборы – всё это достали из бабушкиных сундуков! В деревнях хранятся удивительные сокровища. В Москве такого, образно выражаясь, натурализма давно не видывали.

– А как слушали песни?

– Поём – в зале тишина! Жюри и зрители пришли в восторг. Хотя нам чисто физически было нелегко. Стояла сорокаградусная жара. Должны были выступить 70 коллективов. Мы были шестьдесят восьмыми. Шли потоком – один за другим…

Когда вышли на сцену, забыли и об усталости, и о жаре. Спели от всей души. Девочки пели на три и на четыре голоса. Сработала магия полифонии… Жюри в удивлении: «Вы же не профессионалы, как вы это делаете?»

После всех выступлений мы поинтересовались у жюри:

– Что вы о нас скажете?

– Вы поёте, как пели в художественных фильмах 40-50-х годов: мелодично, задушевно, искренне. Вы даже не пели, вы жили в песне, и мы окунулись в давно забытую поэзию сельской жизни. В мелодиях ваших песен сплетаются шум ковыля, песни вольного ветра, журчание прозрачных ручейков, а слова складываются в повествование о дружбе, любви, надежде и верности.

Один из членов жюри – огромный чёрный кубинец – хоть и не понимал ни слова, широко улыбался и напевал мелодию песни, которую мы только что исполнили.

– И в результате?

– Мы стали лауреатами I степени X Международного конкурса детских, юношеских, взрослых и профессиональных творческих коллективов «Финальная Гранд-Премия 2025–2026 гг.» в рамках проекта «Берега Надежды».

Евгения Дьяконова

Фото участников фестиваля