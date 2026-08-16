+14 °С
Облачно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Культурная среда
16 Августа , 05:00

Волшебницы студии «Эреш»

Им аплодировали в Уфе и Москве

Волшебницы студии «Эреш»Волшебницы студии «Эреш»
Волшебницы студии «Эреш»

Фольклорно-театральная студия «Эреш» стала лауреатом I степени на 2-м Международном конкурсе детских, юношеских, взрослых и профессиональных творческих коллективов «Берега Надежды» в Уфе. Победа окрылила! Обрадовало и приглашение в Москву на международный финал.

Рассказывает режиссёр студии Нина Кобцева:

 – В 2010 году по инициативе кандидата филологических наук Елизаветы Ивановой в Стерлитамаке появилась фольклорнотеатральная студия.

– Как началось ваше сотрудничество?

– Моя профессия – преподаватель театральных дисциплин. Я много лет трудилась в Башкирском республиканском колледже культуры. Опыт большой. Я с головой окунулась в новую интересную и творческую работу – изучение чувашской песенной культуры. Коллектив студии – студенты, преподаватели, рабочие, служащие. Всех нас объединяли чувашский язык и стремление лучше изучить культуру своего народа, познакомить с ней жителей Стерлитамака.

Все мы с уважением и любовью относимся к нашей Галине Григорьевой. Многодетная мать, бабушка, внуки которой сейчас на СВО, она не пропускает ни одной репетиции, выступает, несмотря на почтенный возраст – 77 лет.

Первое представление посвятили чувашской родословной, и оно стало выдающимся событием – на сцену вышли сто человек!

– Репертуар студии?

– Около 30 народных чувашских песен, которые до 2010 года практически не исполнялись. Вернула их слушателям наша студия. Сейчас их поют многие коллективы республики.

– Вы режиссёр постановок, а кто художественный руководитель?

 – Анна Яковлева. Она работает с исполнителями песен и репертуаром.

– Коллектив целиком самодеятельный?

– Да. У нас нет профессиональных музыкантов – все участники самоучки, но они сердцем чувствуют душу песни. У чувашского народа сто тысяч песен, сто тысяч слов и сто тысяч вышивок. И каждая из них – узор на общем полотне культуры. Мы чувствуем, что должны выполнить ответственную миссию: сохранить и передать наследие нашего народа будущим поколениям. Участие в фольклорных фестивалях – один из путей.

– Как московские зрители и жюри встретили выступление «Эреш»?

– С восхищением и удивлением. Дети смотрели во все глаза, им так хотелось потрогать наши костюмы с яркими вышивками.

 – Костюмы сами шили?

– Можно сказать и так. Платья, украшения, головные уборы – всё это достали из бабушкиных сундуков! В деревнях хранятся удивительные сокровища. В Москве такого, образно выражаясь, натурализма давно не видывали.

– А как слушали песни?

– Поём – в зале тишина! Жюри и зрители пришли в восторг. Хотя нам чисто физически было нелегко. Стояла сорокаградусная жара. Должны были выступить 70 коллективов. Мы были шестьдесят восьмыми. Шли потоком – один за другим…

Когда вышли на сцену, забыли и об усталости, и о жаре. Спели от всей души. Девочки пели на три и на четыре голоса. Сработала магия полифонии… Жюри в удивлении: «Вы же не профессионалы, как вы это делаете?»

 После всех выступлений мы поинтересовались у жюри:

– Что вы о нас скажете?

– Вы поёте, как пели в художественных фильмах 40-50-х годов: мелодично, задушевно, искренне. Вы даже не пели, вы жили в песне, и мы окунулись в давно забытую поэзию сельской жизни. В мелодиях ваших песен сплетаются шум ковыля, песни вольного ветра, журчание прозрачных ручейков, а слова складываются в повествование о дружбе, любви, надежде и верности.

Один из членов жюри – огромный чёрный кубинец – хоть и не понимал ни слова, широко улыбался и напевал мелодию песни, которую мы только что исполнили.

– И в результате?

– Мы стали лауреатами I степени X Международного конкурса детских, юношеских, взрослых и профессиональных творческих коллективов «Финальная Гранд-Премия 2025–2026 гг.» в рамках проекта «Берега Надежды».

Евгения Дьяконова

Фото участников фестиваля

Автор:Евгения Дьяконова
Читайте нас
Выбор редакции
Местные новости
29 Августа , 06:24
В Стерлитамаке выпустили одежду с символикой города
Местные новости
31 Августа , 04:01
В Стерлитамаке в минувшее воскресенье тушили пожар на улице Комсомольской
Происшествия
31 Августа , 04:50
В Стерлитамаке задержан подозреваемый в разбойном нападении
Происшествия
31 Августа , 03:45
В Башкирии 26-летняя девушка без прав разбилась насмерть
Партнеры
Фотобанк журналистов РБ
Рубрика "Еда и напитки"
Рубрика "Животные"

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru