+14 °С
Облачно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Новости
14 Августа , 06:29

В Башкирии задержали 18-летнего лжеинспектора ДПС – видео

Главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов сообщил о задержании молодого человека, который в форме сотрудника ГАИ останавливал автомобили. Видео появилось в местных соцсетях и вызвало широкий резонанс.

В Башкирии задержали 18-летнего лжеинспектора ДПС – видеоВ Башкирии задержали 18-летнего лжеинспектора ДПС – видео
В Башкирии задержали 18-летнего лжеинспектора ДПС – видео

На кадрах — юноша в сигнальном жилете с надписью «ДПС», фуражке и с жезлом. При этом он не имел отношения к правоохранительным органам.

В отношении 18-летнего нарушителя составлен протокол за незаконное ношение форменной одежды со знаками различия. Ему грозит штраф от 1000 до 1500 рублей с конфискацией предметов. Спецжилет, головной убор и жезл изъяты. Решение о наказании примет суд.

Как отметил Севастьянов, действия самозванца могли создать угрозу безопасности дорожного движения и подорвать доверие к настоящим сотрудникам полиции.

Задержали лжеинспектора в Туймазах.

По информации ГАИ РБ.

Видео: Владимир Севастьянов | канал в Макс

Фото скриншот видео.

Автор:
Читайте нас
Выбор редакции
Местные новости
31 Августа , 09:39
В Стерлитамаке врачи борются за жизнь трёхлетнего ребёнка, попавшего в ДТП
Местные новости
31 Августа , 04:01
В Стерлитамаке в минувшее воскресенье тушили пожар на улице Комсомольской
Происшествия
31 Августа , 04:50
В Стерлитамаке задержан подозреваемый в разбойном нападении
Происшествия
31 Августа , 03:45
В Башкирии 26-летняя девушка без прав разбилась насмерть
Партнеры
Фотобанк журналистов РБ
Рубрика "Еда и напитки"
Рубрика "Животные"

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru