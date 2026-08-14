В Башкирии задержали 18-летнего лжеинспектора ДПС – видео

На кадрах — юноша в сигнальном жилете с надписью «ДПС», фуражке и с жезлом. При этом он не имел отношения к правоохранительным органам.

В отношении 18-летнего нарушителя составлен протокол за незаконное ношение форменной одежды со знаками различия. Ему грозит штраф от 1000 до 1500 рублей с конфискацией предметов. Спецжилет, головной убор и жезл изъяты. Решение о наказании примет суд.

Как отметил Севастьянов, действия самозванца могли создать угрозу безопасности дорожного движения и подорвать доверие к настоящим сотрудникам полиции.

Задержали лжеинспектора в Туймазах.

По информации ГАИ РБ.

Видео: Владимир Севастьянов | канал в Макс

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