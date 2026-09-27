"Каждый бы так поступил"

Даниил Исаев – тот самый спаситель, благодаря которому удалось эвакуировать двух девушек из горящего ТЦ "Солнечный".

Мы встретились, чтобы побеседовать о случившемся. Получился разговор о мужественности и о взаимовыручке, о многодетности и дружной семье. Познакомьтесь с историей Даниила: она поможет вам верить в людей.

Даниил – водитель в третьем поколении, он работает на Стерлитамакском хлебокомбинате:

– В тот день я ехал в наш фирменный магазин на разгрузку товара. Я увидел дым, потом услышал крики о помощи. Из-за чёрного дыма очевидцы не могли разглядеть девушек. Я вышел из машины, подошёл поближе – девушки светили фонариками из окон. Я сел в свою рабочую газельку и направился к зданию. Нам повезло: на моей машине высокая будка. Мужчины залезли на неё, мы с ними поставили лестницы и помогли девушкам спуститься с третьего этажа.

– Вы чётко понимали, как надо действовать?

– Да, так получилось, что мы без слов понимали друг друга – сработали вместе, слаженно, как одна команда. Я очень рад, что наши горожане – это люди, которые хотят и могут помогать другим.

– Как вели себя прохожие?

– Все искали возможности, чтобы спасти людей. Несколько человек принесли плед и держали его для девушки, которая просила о помощи – она выбралась из окна и благополучно приземлилась. Хочется, чтобы удалось найти всех, кто помогал.

– Для чего?

– Чтобы поблагодарить и рассказать о них. Чтобы все знали, как вести себя в таких ситуациях, чтобы не отворачивались и не уходили.

– В одном большом городе был случай: девочка падала из окна высотки, а прохожие снимали падение на телефон. Как вы считаете, у нас возможно такое расчеловечивание?

– К счастью, я никогда с таким бездушием не сталкивался. У нас город маленький, и настоящих людей много. Дай Бог, чтобы мы всегда были дружными.

– И героем вы себя не считаете?

– Нет. Любой горожанин на моём месте поступил бы так же.

– Раньше вам доводилось спасать людей?

– Однажды, когда я работал грузчиком в кафе, на моих глазах девушка серьёзно поранила палец на хлеборезке. Нужно было действовать быстро, и мы сразу отвезли её в больницу. С девушкой всё хорошо. Каждый может помогать, главное – не оставаться в стороне.

– Благодаря чему вы знаете, что чужой беды не бывает? Это влияние книг, фильмов или хороших людей?

– Я простой человек: учился, работаю, воспитываю детей. Да, мои родители и супруга – хорошие, добрые люди, и я им благодарен за то, что они у меня есть.

– Как Вы стали водителем? Посоветуйте подросткам: как выбрать профессию?

– Любовь к вождению у меня от дедушки и от отца. Я считаю, надо заниматься тем, что вам по душе. Ваше дело – это то, что приносит вам удовольствие, что вы знаете и умеете.

– Сегодня Вы пришли на нашу встречу с сыном Давидом. Как он в свои три года отреагировал на Ваш поступок?

– Он увидел меня по телевизору. Удивился, конечно: "Мама, это наш папа?". Все наши дети удивились, для них я герой. Но я просто оказался в нужное время в нужном месте.

Даниил – старший сын в многодетной семье: его отец Дмитрий Владимирович – водитель, мама Елена Петровна – помощник воспитателя в детском саду, они вырастили троих сыновей и дочку. Алина, супруга Даниила, работает поваром, её дочки-школьницы Ралина и Рузалина называют его папой и обожают своего маленького братишку.

– Даниил, какой Вы отец?

– Думаю, что добрый и отзывчивый. Мы стараемся для дочек и для сына, растим их в любви и верим, что они тоже будут добрыми и счастливыми.

– Как Вы думаете, почему многие молодые супруги сегодня не стремятся становиться родителями?

– Наверное, они пока не понимают, что дети – это радость ни с чем не сравнимая. Дети – это ведь мудрый закон жизни: мы воспитываем их, а они будут воспитывать наших внуков. Да, всё дорожает, но мы живём для детей. Это, наверное, и есть счастье.

Екатерина Яковлева

Фото Григория Мельникова