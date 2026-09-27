+16 °С
Ясно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Знай наших!
27 Сентября , 12:43

"Каждый бы так поступил"

Какой город – такие люди

Даниил Исаев – тот самый спаситель, благодаря которому удалось эвакуировать двух девушек из горящего ТЦ "Солнечный".

Мы встретились, чтобы побеседовать о случившемся. Получился разговор о мужественности и о взаимовыручке, о многодетности и дружной семье. Познакомьтесь с историей Даниила: она поможет вам верить в людей.

Даниил – водитель в третьем поколении, он работает на Стерлитамакском хлебокомбинате:

– В тот день я ехал в наш фирменный магазин на разгрузку товара. Я увидел дым, потом услышал крики о помощи. Из-за чёрного дыма очевидцы не могли разглядеть девушек. Я вышел из машины, подошёл поближе – девушки светили фонариками из окон. Я сел в свою рабочую газельку и направился к зданию. Нам повезло: на моей машине высокая будка. Мужчины залезли на неё, мы с ними поставили лестницы и помогли девушкам спуститься с третьего этажа.

– Вы чётко понимали, как надо действовать?
– Да, так получилось, что мы без слов понимали друг друга – сработали вместе, слаженно, как одна команда. Я очень рад, что наши горожане – это люди, которые хотят и могут помогать другим.

Как вели себя прохожие?
– Все искали возможности, чтобы спасти людей. Несколько человек принесли плед и держали его для девушки, которая просила о помощи – она выбралась из окна и благополучно приземлилась. Хочется, чтобы удалось найти всех, кто помогал.

– Для чего?
– Чтобы поблагодарить и рассказать о них. Чтобы все знали, как вести себя в таких ситуациях, чтобы не отворачивались и не уходили.

– В одном большом городе был случай: девочка падала из окна высотки, а прохожие снимали падение на телефон. Как вы считаете, у нас возможно такое расчеловечивание?

– К счастью, я никогда с таким бездушием не сталкивался. У нас город маленький, и настоящих людей много. Дай Бог, чтобы мы всегда были дружными.

– И героем вы себя не считаете?
– Нет. Любой горожанин на моём месте поступил бы так же.

– Раньше вам доводилось спасать людей?
– Однажды, когда я работал грузчиком в кафе, на моих глазах девушка серьёзно поранила палец на хлеборезке. Нужно было действовать быстро, и мы сразу отвезли её в больницу. С девушкой всё хорошо. Каждый может помогать, главное – не оставаться в стороне.

– Благодаря чему вы знаете, что чужой беды не бывает? Это влияние книг, фильмов или хороших людей?
– Я простой человек: учился, работаю, воспитываю детей. Да, мои родители и супруга – хорошие, добрые люди, и я им благодарен за то, что они у меня есть.

– Как Вы стали водителем? Посоветуйте подросткам: как выбрать профессию?
– Любовь к вождению у меня от дедушки и от отца. Я считаю, надо заниматься тем, что вам по душе. Ваше дело – это то, что приносит вам удовольствие, что вы знаете и умеете.

– Сегодня Вы пришли на нашу встречу с сыном Давидом. Как он в свои три года отреагировал на Ваш поступок?

– Он увидел меня по телевизору. Удивился, конечно: "Мама, это наш папа?". Все наши дети удивились, для них я герой. Но я просто оказался в нужное время в нужном месте. 

Даниил – старший сын в многодетной семье: его отец Дмитрий Владимирович – водитель, мама Елена Петровна – помощник воспитателя в детском саду, они вырастили троих сыновей и дочку. Алина, супруга Даниила, работает поваром, её дочки-школьницы Ралина и Рузалина называют его папой и обожают своего маленького братишку. 

– Даниил, какой Вы отец?

– Думаю, что добрый и отзывчивый. Мы стараемся для дочек и для сына, растим их в любви и верим, что они тоже будут добрыми и счастливыми.  

– Как Вы думаете, почему многие молодые супруги сегодня не стремятся становиться родителями?

– Наверное, они пока не понимают, что дети – это радость ни с чем не сравнимая. Дети – это ведь мудрый закон жизни: мы воспитываем их, а они будут воспитывать наших внуков. Да, всё дорожает, но мы живём для детей. Это, наверное, и есть счастье.    

Екатерина Яковлева
Фото Григория Мельникова

Автор:Екатерина Яковлева
Читайте нас
Выбор редакции
Местные новости
24 Сентября , 09:07
Три сестры. Стерлитамак простился с погибшими в пожаре ТСК «Солнечный»
Местные новости
22 Сентября , 10:29
В Стерлитамаке четыре человека погибли при пожаре в "Солнечном"
Местные новости
24 Сентября , 06:25
Второклассница помогла спасти девушку из горящего ТСК «Солнечный»
Местные новости
24 Сентября , 07:14
Вместе ради безопасности детей
Партнеры
Фотобанк журналистов РБ
Рубрика "Еда и напитки"
Рубрика "Животные"

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru