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75 лет Победы
Знай наших!
Знай наших!
3 Декабря 2020, 16:27
Бронзовый Орфей - высшая награда Российского телевидения присуждена детско-юношескому телеканалу "Тамыр"
Знай наших!
28 Ноября 2020, 19:55
Песня о маме
Знай наших!
27 Ноября 2020, 22:00
У неё плавают все!
Знай наших!
27 Ноября 2020, 20:18
В гонке медов на «Вкусах России» Башкирский мёд идет на второй позиции
Знай наших!
22 Октября 2020, 14:42
Молодые профессионалы из Башкортостана отличились на отборочном этапе конкурса по прототипированию «Полет инженерных идей»
Знай наших!
18 Октября 2020, 20:27
Памяти 8-ой роты посвящается...
Знай наших!
11 Октября 2020, 13:27
Наш земляк подарил газете "Стерлитамакский рабочий" свою песню о Башкирии.
Знай наших!
11 Сентября 2020, 17:00
Золотые руки не боятся работы
Знай наших!
9 Сентября 2020, 22:54
Арсен Аюпов из Башкирии стал победителем конкурса управленцев «Лидеры России».
Знай наших!
7 Сентября 2020, 20:46
Жительница Республики Башкортостан стала победителем Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия»
Знай наших!
1 Июля 2020, 16:30
Врач Шакиров – среди награждённых Президентом России
Знай наших!
6 Июня 2020, 18:58
Что означает "Башкирское авеню"
Знай наших!
10 Мая 2020, 00:27
Пирог к празднику
Знай наших!
30 Апреля 2020, 11:20
Тушат огонь и спасают людей
Знай наших!
31 Декабря 2019, 01:52
«Серебро» мирового первенства завоевал стерлитамакский спортсмен
Знай наших!
27 Ноября 2019, 15:00
«Стерлитамакский рабочий» – призёр конкурса «За честь Республики!»
Знай наших!
24 Июля 2019, 19:17
Кто этот парень с гитарой?
Знай наших!
17 Июля 2019, 12:13
Стерлитамакцы на детских международных играх
Знай наших!
5 Июля 2019, 14:06
Услуги оценили по достоинству
Знай наших!
7 Мая 2019, 16:28
Медсестра по призванию
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14 Июля , 11:01
В Башкирии ремонтируются дороги
12 Июля , 22:04
Почтили память погибших ребят
13 Июля , 14:32
Жителей Республики Башкортостан проинформировали о передвижении воинских колонн
Сетевое издание «Стерлитамакский рабочий» зарегистрировано в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.
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