500 участников, 53 региона и одно «золото»: итоги турслёта

Достойно представила Стерлитамакский филиал УУНиТ Алия Уразбахтина — заместитель заведующего пресс‑службой СФ УУНиТ. В составе сборной команды она завоевала первое место в командном зачёте «Всероссийских походных игр. Начинающие».

Слёт проводился в рамках Всероссийского проекта «Походы Первых — Больше, чем путешествие» (программа Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» и Движение Первых) и входил в национальный проект «Молодёжь и дети».

Пять дней насыщенной программы

Участники пять дней жили в палаточном лагере, ходили в походы, выполняли задания на специализированных станциях и работали в командах. Программа объединила серьёзную физическую нагрузку с образовательной и деловой повесткой: для студентов организовали стратегические сессии и встречи с экспертами. В ходе дискуссий обсуждали развитие молодёжного туризма — в частности, создание студенческих турклубов и подключение учащихся колледжей к программе «Студтуризм» на базе вузовских кампусов.

Вдохновляющая встреча с мастером альпинизма

Одним из самых запоминающихся событий стала встреча с Сергеем Кофановым — мастером спорта, чемпионом России, самым молодым россиянином, покорившим Эверест: он взошёл на вершину в 28 лет, а год спустя повторил восхождение. Альпинист рассказал студентам о руководстве сложными экспедициями в Гималаях, на Аляске и в Антарктиде. Особенно сильное впечатление на слушателей произвёл рассказ о спасении итальянского альпиниста в 2007 году: на высоте 8300 метров Сергей девять часов нёс пострадавшего на себе.

«Всероссийские походные игры»: испытания на прочность

Главным событием слёта стали «Всероссийские походные игры» — командные соревнования, где участники примеряли на себя разные походные роли: спасателя, разведчика, исследователя, хранителя лагеря и хранителя впечатлений. Испытания были разделены на уровни сложности — для начинающих и более опытных туристов.

Студентам предстояло:

преодолеть болота и пересечённую местность;

организовать страховочное сопровождение;

пройти по слэклайну и «паутинке»;

освоить маятниковую переправу;

посоревноваться в гребле на байдарках (оценивались и скорость, и техника);

отработать броски спасательных мешков и научиться разводить костёр.

Алия Уразбахтина поделилась впечатлениями: «Программа построена так, чтобы каждый мог углубиться в свою походную роль и получить реальные, применимые в жизни навыки. Это не кабинетная зубрёжка, а живая практика, которую можно использовать уже завтра. Полученные знания мы сразу применили на практике в соревнованиях — нам пришлось бегать по лесу шесть часов и выполнять задания. Но эти испытания подарили нам невероятный командный дух и бесценный опыт».

Завершился слёт торжественной церемонией закрытия и награждением команд‑победителей «Всероссийских походных игр».

Источник и фото: Стерлитамакский филиал УУНиТ