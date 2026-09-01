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1 Сентября , 04:37

500 участников, 53 региона и одно «золото»: итоги турслёта

С 19 по 23 августа в экоцентре «Бакланово» (Демидовский округ, Смоленская область) прошёл Всероссийский студенческий туристский слёт «Больше, чем путешествие». В масштабном мероприятии приняли участие 500 студентов из 53 регионов России. Слёт стал одним из главных событий проекта «Смоленск — Молодёжная столица России — 2026».

500 участников, 53 региона и одно «золото»: итоги турслёта500 участников, 53 региона и одно «золото»: итоги турслёта
500 участников, 53 региона и одно «золото»: итоги турслёта

Достойно представила Стерлитамакский филиал УУНиТ Алия Уразбахтина — заместитель заведующего пресс‑службой СФ УУНиТ. В составе сборной команды она завоевала первое место в командном зачёте «Всероссийских походных игр. Начинающие».

Слёт проводился в рамках Всероссийского проекта «Походы Первых — Больше, чем путешествие» (программа Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» и Движение Первых) и входил в национальный проект «Молодёжь и дети».

Пять дней насыщенной программы

Участники пять дней жили в палаточном лагере, ходили в походы, выполняли задания на специализированных станциях и работали в командах. Программа объединила серьёзную физическую нагрузку с образовательной и деловой повесткой: для студентов организовали стратегические сессии и встречи с экспертами. В ходе дискуссий обсуждали развитие молодёжного туризма — в частности, создание студенческих турклубов и подключение учащихся колледжей к программе «Студтуризм» на базе вузовских кампусов.

Вдохновляющая встреча с мастером альпинизма

Одним из самых запоминающихся событий стала встреча с Сергеем Кофановым — мастером спорта, чемпионом России, самым молодым россиянином, покорившим Эверест: он взошёл на вершину в 28 лет, а год спустя повторил восхождение. Альпинист рассказал студентам о руководстве сложными экспедициями в Гималаях, на Аляске и в Антарктиде. Особенно сильное впечатление на слушателей произвёл рассказ о спасении итальянского альпиниста в 2007 году: на высоте 8300 метров Сергей девять часов нёс пострадавшего на себе.

«Всероссийские походные игры»: испытания на прочность

Главным событием слёта стали «Всероссийские походные игры» — командные соревнования, где участники примеряли на себя разные походные роли: спасателя, разведчика, исследователя, хранителя лагеря и хранителя впечатлений. Испытания были разделены на уровни сложности — для начинающих и более опытных туристов.

Студентам предстояло:

  • преодолеть болота и пересечённую местность;
  • организовать страховочное сопровождение;
  • пройти по слэклайну и «паутинке»;
  • освоить маятниковую переправу;
  • посоревноваться в гребле на байдарках (оценивались и скорость, и техника);
  • отработать броски спасательных мешков и научиться разводить костёр.

Алия Уразбахтина поделилась впечатлениями: «Программа построена так, чтобы каждый мог углубиться в свою походную роль и получить реальные, применимые в жизни навыки. Это не кабинетная зубрёжка, а живая практика, которую можно использовать уже завтра. Полученные знания мы сразу применили на практике в соревнованиях — нам пришлось бегать по лесу шесть часов и выполнять задания. Но эти испытания подарили нам невероятный командный дух и бесценный опыт».

Завершился слёт торжественной церемонией закрытия и награждением команд‑победителей «Всероссийских походных игр».

Источник и фото: Стерлитамакский филиал УУНиТ

500 участников, 53 региона и одно «золото»: итоги турслёта
500 участников, 53 региона и одно «золото»: итоги турслёта
500 участников, 53 региона и одно «золото»: итоги турслёта
500 участников, 53 региона и одно «золото»: итоги турслёта
500 участников, 53 региона и одно «золото»: итоги турслёта
500 участников, 53 региона и одно «золото»: итоги турслёта
500 участников, 53 региона и одно «золото»: итоги турслёта
500 участников, 53 региона и одно «золото»: итоги турслёта
500 участников, 53 региона и одно «золото»: итоги турслёта
500 участников, 53 региона и одно «золото»: итоги турслёта
500 участников, 53 региона и одно «золото»: итоги турслёта
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