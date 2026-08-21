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21 Августа , 05:11

За партами открытий

Почему география сильнее смартфона

За партами открытийЗа партами открытий
За партами открытий

«Герои всех времен – бессмертный наш пример». Так назвали организаторы уникальное событие на площадке местного отделения Русского географического общества (РГО) в 29-й школе, состоявшееся в рамках городского образовательного форума  «Образование Стерлитамака: вызовы времени и эффективные решения».

Спикерами выступили заместитель председателя регионального отделения РГО РБ, Кавалер Ордена Дружбы народов и Ордена Г.Аксакова Вячеслав Васильевич Аброщенко, кавалер ордена Шаймуратова, член РГО и Федерации космонавтики, пилот-инструктор, альпинист, поэт и бард Александр Борисович Лынник, учитель географии школы № 23, участник конкурса «Классная география» Светлана Рамазановна Хасанова.

Председатель местного отделения РГО Ольга Петровна Алиева вместе с почётными гостями чествовали активных участников просветительских проектов РГО «Парта открытий РГО», «Классная география», «Тропа поэтов» и других. Школьники рассказывали о великих российских учёных, исследователях и путешественниках, в честь которых в школах Стерлитамака установлены парты открытий. В 10-й и в 29-й школе под руководством учителей Н.Г.Максимочкиной и Н.Г.Гордеевой открылись молодёжные клубы Русского географического общества.  

ГОТОВИМСЯ К МИРОВОМУ РЕКОРДУ

Затем школьники и педагоги общались с Александром Борисовичем Лынником. В День космонавтики в 2024 году вместе с космонавтом, Героем России Михаилом Корниенко он совершил прыжок из стратосферы на Северный полюс. Арктическим летом (в ноябре-декабре) они со специалистом Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина Вячеславом Казачковым готовятся сделать это в Антарктиде. Так они планируют установить мировой рекорд в честь 450-летия Уфы.

– Когда мы прыгали с высоты десять тысяч метров на Северный полюс, мы не видели, куда нам лететь в этом белом пространстве, – рассказывает Александр Борисович. – За две минуты тридцать секунд свободного падения нужно было приземлиться рядом со спасателями. Видны были только «речки» – расколы во льдах Северного Ледовитого океана. По ним мы и ориентировались: перед полётом мы изучили их на карте. Вертолёт на льдине я увидел во время прыжка только на высоте 6000 метров. Навигаторов у нас, естественно, не было. Помогла география… Но география – это не только наука. Это ещё и романтика. Пусть этот предмет сопровождает вас всю жизнь. У вас впереди столько открытий – и природы, и самих себя! И вам всегда будет помогать география.

УДАЧА ЛЮБИТ МЕЧТАТЕЛЕЙ

После беседы Александр Борисович исполнил для гостей праздника под гитару известные песни и песню собственного сочинения. А потом мы спросили пилота-инструктора, как научить сегодняшних школьников мечтать.

– Я думаю, в этом велика роль учителя. В моём понимании учитель – это человек, который всегда остаётся самим собой (и дети это видят), но при этом держит такт. И обладает интеллектом – не из гугла, а из головы. Сейчас много направлений в педагогике, но я ценю советскую систему образования: она по праву была признана лучшей в мире, некоторые государства её успешно переняли. К счастью, сейчас мы возвращаемся к тому, что учитель не только преподаёт, но и воспитывает, ведёт классные часы и является для ребят старшим другом. Для этого учительский труд нужно достойно оплачивать и давать возможность учителю самому развиваться.

Об эпохе цифровизации Александр Борисович говорит так:

– Не нужно стремиться всё оцифровать. Цифра полезна для умного человека, который может быстро взять необходимую ему информацию. Человеку же, который учится в школе и должен активно добывать знания, цифра вредит. Читайте книги. Мальчишкам я посоветую «Два капитана» Вениамина Каверина и «Последний дюйм» Джеймса Олдриджа. А девочкам – «Войну и мир» – книгу о том, какие они – настоящие чувства.

Автор:Екатерина Яковлева
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