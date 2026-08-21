За партами открытий

УДАЧА ЛЮБИТ МЕЧТАТЕЛЕЙ

После беседы Александр Борисович исполнил для гостей праздника под гитару известные песни и песню собственного сочинения. А потом мы спросили пилота-инструктора, как научить сегодняшних школьников мечтать.

– Я думаю, в этом велика роль учителя. В моём понимании учитель – это человек, который всегда остаётся самим собой (и дети это видят), но при этом держит такт. И обладает интеллектом – не из гугла, а из головы. Сейчас много направлений в педагогике, но я ценю советскую систему образования: она по праву была признана лучшей в мире, некоторые государства её успешно переняли. К счастью, сейчас мы возвращаемся к тому, что учитель не только преподаёт, но и воспитывает, ведёт классные часы и является для ребят старшим другом. Для этого учительский труд нужно достойно оплачивать и давать возможность учителю самому развиваться.

Об эпохе цифровизации Александр Борисович говорит так:

– Не нужно стремиться всё оцифровать. Цифра полезна для умного человека, который может быстро взять необходимую ему информацию. Человеку же, который учится в школе и должен активно добывать знания, цифра вредит. Читайте книги. Мальчишкам я посоветую «Два капитана» Вениамина Каверина и «Последний дюйм» Джеймса Олдриджа. А девочкам – «Войну и мир» – книгу о том, какие они – настоящие чувства.