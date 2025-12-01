Радмир Тукаев: «Есть романтика флотской службы»

Возможно, это прозвучит необычно для действующего офицера, но в городе он находится в студенческом отпуске. Своё второе высшее образование получает на юридическом факультете УУНиТ (сейчас на втором курсе). За плечами лицей № 1 г.Стерлитамака и Санкт-Петербургский политехнический институт ВМФ. Признаётся, что сильное влияние на выбор военной профессии оказали такие отечественные кинофильмы, как «72 метра».

Гвардии старший лейтенант Тукаев – офицер-подводник. Сначала служил на большом атомном подводном крейсере стратегического назначения. После повышения стал начальником отделения боевого управления командного пункта, обеспечивающего защиту всего Кольского полуострова.

На вопрос «Тяжела ли служба на подлодке?» Радмир Динарович ответил, что такого понятия как «тяжело» в ВМФ России не существует. Есть другое, из устава: «Стойко переносить все тяготы и лишения».

Очень оптимистично прозвучал его ответ и по поводу оброноспособности нашего флота. Он назвал её замечательной. В качестве довода привёл атомную подводную лодку проекта «Борей». Эта многоцелевая субмарина способна заменить несколько устаревших. Надводный флот страны тоже существенно модернизирован и представляет собой надёжный щит.

Если говорить о матросах срочной службы, то одного года для понимания специфики современных кораблей, конечно, мало. Поэтому несут службу на них в основном контрактники. И не все они для этого подходят, поскольку в придачу к отменному здоровью опять-таки необходимо чёткое знание материальной части. Есть отсев.

Гвардии старший лейтенант Тукаев мечтал именно о Северном флоте. Поэтому в курсантские годы стремился туда на стажировку. Для успеха у него есть всё: здоровье, знания, желание развиваться и большой интерес.

– Боюсь повториться, – говорит он, – но романтика флотской службы есть!

Алексей Матвеев