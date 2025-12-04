В.А.Матюхин: «Мне интересно побеждать в конкурентной борьбе»

По распределению уехал в Тобольск. Пять лет проработал на Тобольском неф-техимическом комбинате – мастером, старшим мастером, экономистом в службе снабжения. Этот период его жизни совпал с развалом Советского Союза.

По словам Вадима Александровича, когда в 1991 году комбинату срочно понадобились электроды, вся информация, которой он как снабженец располагал, сводилась к тому, что где-то под Харьковом есть завод, эти электроды производящий. Он нашёл завод, но купить за валюту не смог, а приобрёл их за пару финских сапог. Такое противоречивое и непредсказуемое было тогда время.

В 1993 году Матюхин вместе с семьёй вернулся в Стерлитамак. Это были сложные в экономическом отношении годы. Пришлось торговать, таксовать, плитку клеить. Надо было кормить семью.

Брак у Матюхиных студенческий. С женой Мариной Николаевной они вместе сорок лет. Вырастили двоих детей – сына и дочь.

До сорокалетнего возраста Вадим Александрович Матюхин занимался коммерцией, работал по внешним контрактам, был руководителем ООО «ХимЭкс».

В 2006 году ушёл в сферу страхования, резко сменив род деятельности. Начал с «Энергогаранта», «ГУТА-страхования», затем стал руководителем Стерлитамакского филиала страховой компании «Согаз». В страховании проработал десять лет. В мае 2016 года возглавил СИЦ ГУП ИД «РБ».

- Довольно круто менять сферу профессиональной деятельности. Как вы это выдержали?

– По натуре я боец, мне интересно побеждать в некой конкурентной борьбе. Всё, чем мне выпадает заниматься в жизни, даёт новые знания и опыт.

Когда мне пришлось возглавить полиграфическое предприятие, это был очередной вызов. За девять лет мы провели очень серьёзную модернизацию оборудования, закупили много единиц полиграфической техники, наладили связи с предприятиями, которые были частично потеряны. Сегодня более 80 процентов крупных предприятий города работают с нами. А главное – нам удалось сохранить коллектив, с которым я постарался найти общий язык.

Трудности имеются и сегодня: это и довольно серьёзный износ части оборудования, и продажи. Без общения с людьми, без постоянных контактов не будет и объёмов.

В 2024 году впервые оперативная полиграфия по объёму сравнялась с газетным производством. Мы ведь как типография были заточены под газетное дело. Я начал наращивать оперативную полиграфию: производство бланочной продукции, журналов и так далее. Надо отметить, что у нас самый крупный в городе переплётный участок, где трудятся профессионалы своего дела.

Мы обновили парк транспорта. Начали восстанавливать старое здание типографии. У нас есть две полностью работающие газетные линии, на случай поломки оборудования есть резервная линия.

– Вам завтра исполняется 60 лет. Какой самый счастливый возраст у мужчины?

– Наверное, это 30 лет. Ты уже кое-что понимаешь в этой жизни, и в то же время у тебя всё ещё впереди, ты полон энергии, сил, желания что-то менять к лучшему, развиваться.

– Что может заставить вас покраснеть?

– На сегодняшний день меня уже, наверное, ничто смутить не может. Поработав в разных сферах экономики, пережив тяжёлые девяностые, я, кажется, разучился краснеть.

– Какого предмета не хватает в наших школах?

– Возможно, этики. Надо учить наших детей культуре поведения, правилам взаимоотношений с другими людьми. Уважение должно быть к старшим. Попробовали бы мы в юности так вести себя, как нынче многие молодые! Нам бы старшие уши оторвали, это точно.

– Какое кино вам больше нравится – чёрно-белое или цветное?

– Цветное, конечно. Палитра красок – это прекрасно. И почему бы не порадоваться достижениям современной техники.

Хотя мне нравятся чёрно-белые фотографии. На некоторых фотоснимках, особенно если это портреты, цвет лишний. Суть человека на чёрно-белом фото видна больше. В таких снимках ярче выражена творческая составляющая автора, и тем они ценнее.

– Какой уникальной способностью вы хотели бы обладать?

– Наверное, я хотел бы быть полиглотом. Языка мне не хватает. Мы с женой любим путешествовать, и нам не достаёт языкового общения.

– О чём вы мечтали ребёнком?

– Наверное, как и большинство моих сверстников, стать космонавтом. В годы моего отрочества космос был главной темой. Мои любимые детские фильмы – «Москва – Кассиопея», «Отроки во Вселенной», «Через тернии к звёздам». Словом, сплошная звёздная романтика.

И ещё мальчишкой мне всегда хотелось путешествовать. Эту мечту мы с женой осуществили – очень много ездили по миру.

– А вы людей насквозь видите?

– Я считаю, что разбираюсь в людях. У меня ведь большой управленческий опыт и немалый опыт общения с людьми. Я всегда думал, что моё – это железки, а в итоге многие годы работаю с людьми.

Это умение помогает мне при подборе кадров и при принятии решений.

– Кто вы?

– Я бы хотел, чтобы на моём памятнике в качестве эпитафии было написано: «Я хотел сделать мир лучше».

– Вы так легко относитесь к смерти?

– В 2015 году, в день 35-летия нашей с супругой совместной жизни, я подарил ей колечко и пошёл в больницу на систему, лечился от панкреатита. И в результате реакции на ввод лекарственного препарата попал в реанимацию с анафилактическим шоком. Давление упало до сорока единиц. Когда меня везли на каталке в реанимацию, видел квадратные светильники на потолке. А потом оказалось, что там на потолке висят светильники в виде шаров. Похоже, я ехал по одному коридору, а везли меня по другому. Понял я тогда одно: умирать не страшно, страшно оставаться.

– Все люди – братья?

– Да, наверное. Мы же когда-то жили в огромной многонациональной стране и никогда не делили людей по национальному или социальному признаку. Отец Павел Островский говорит о том, что чаще всего Господь нам является в образе бомжа. Все мы люди. Для меня это главное. Общался я и с министрами, и с руководителями крупных предприятий – они такие же люди, как и мы. Всё остальное – вопрос человеческих качеств. Все люди – братья, но не каждый из нас это понимает. А всё равно рано или поздно понты заканчиваются. Всегда. Мы приходим в этот мир голыми и уходим голыми. Надо пройти огонь, воду и медные трубы, чтобы это осознать. Самое главное испытание для человека – это деньги. И власть.

– Трудно ли вам расставаться со старыми вещами?

– Мне трудно. Если вещь функциональная, работает, то зачем с ней расставаться. Я в этом вопросе исповедую немецкий подход. Это американцы любят всё новое.

– Я думала, вы романтик…

– И романтик тоже. Для меня деньги – не самоцель, это средство для реализации желаний и потребностей. Потребностей, конечно, в первую очередь. Хотя с годами ценности, конечно, меняются.

– С кем из великих вы хотели бы пойти в турпоход?

– С Будённым, наверное. Он же такой кавалерист, с шашкой наперевес и вперёд. Это определённый характер – отчаянный, страстный.

Я не турист, конечно. Я рыбак. Люблю час перед рассветом, когда всё в природе затихает на несколько минут, на воде нет ни волны, ни ряби, птицы не поют. Словно мир рождается заново.

– Куда бы вы не поехали отдыхать?

– Любое путешествие – это отдых, смена обстановки. Был в Дубае, мне там не очень понравилось. У Дубая нет истории, а смотреть на семизвёздочные отели – так себе удовольствие. Единственное, что меня там завораживает, – это пустыня. А так я разве что в жерле действующего вулкана не хотел бы оказаться. Но где бы мы ни были, на 6-7 день уже тянет домой, в Россию. Сейчас открыли для себя с женой автотуризм. В России много замечательных мест. В этом году проехали на машине по маршруту Стерлитамак – Казань – Владимир – Санкт-Петербург – Москва. Масса впечатлений!

– Самый необычный подарок, который вам дарили?

– Однажды нам с женой перед Новым годом сын и сноха вручили тест на беременность. Это был самый замечательный и необычный подарок в моей жизни. Сейчас нашему внуку Мирону три года.

– Что вас больше всего раздражает?

– Чаще всего некомпетентность. В бытовом смысле я очень терпимый. Прощаю близким людям их человеческие слабости.

– А подчинённым?

– Если я даже повышаю голос на подчинённых, то не сильно. И потом, я громкий, но не злой. На женщин стараюсь голос вообще не повышать.

– Люди часто врут?

– По-моему, да. Врут для собственной выгоды, чтобы себя обезопасить, сделать свою жизнь более спокойной, комфортной, чтобы уйти от ответственности. Когда ищут для себя какой-то выгоды.

– В чём опасность вашей профессии?

– Мне не страшна профессиональная деформация. Я столько раз менял сферу деятельности: в сорок стал страховщиком, в пятьдесят – полиграфистом, а учился на инженера-механика. У меня достаточно гибкая профессиональная суть. И я всегда стараюсь разобраться в том, чем занимаюсь.

– Какая ваша мечта осталась нереализованной?

– В юности я мечтал увидеть пять стран: США, Англию, Сингапур, Японию и Францию. Для меня США – это прагматизм, Англия –чопорность, Сингапур – восток, Япония –особая философия замкнутого мира. А Франция – романтика, пышные дворцы и парки. И из этих стран я не был нигде. Хотя, надеюсь, не всё ещё закончилось.

– Чему вас учат ваши дети?

– Сын Денис в Москве, он специалист по пиару, дочка Виктория работает в банке бизнес-тренером, живёт в Питере. Они очень далеко. И они учат меня терпению. И сами меня терпят: мы же любим говорить со своими детьми в назидательном тоне. Скучаю, по возможности стараюсь видеть их чаще. И конечно, мне их не хватает.

– Способны ли вы на жертву?

– Конечно. Для чего, ради кого – вот в чём вопрос. Для самых близких готов на любую жертву. Заботясь о других, забываешь о себе.

– Любите ли вы мультфильмы?

– Да, с удовольствием смотрел их вместе с детьми, а теперь смотрю с внуком. «Том и Джерри», «Ну, погоди!», «Котёнок по имени Гав», «Пластилиновая ворона» – замечательные мультики.

Мультфильмы возвращают нас в детство, проповедуют добро, там нет чернухи и цинизма. Наверное, это нас в них привлекает.

– Чем можно удивить гостей нашего города?

– Наверное, местом расположения. Пять рек, шиханы. Башкирия расположена в уникальном месте. Чуть восточнее – Уральский хребет. Чуть западнее – Среднерусская равнина. Чуть южнее – оренбургские степи. А севернее – Кама, приток великой русской реки Волги. Мне нравится наш край. В городе у нас серьёзный промышленный потенциал. Новыми точками притяжения стали национальный парк «Торатау» и сквер перед «Салаватом».

– Самый лучший праздник – это?

– Новый год. С самого детства он связан с ожиданием чуда.

– А чудеса случаются?

– В моей жизни они точно были. И надеюсь, ещё будут.

Марина ВОРОНОВА .

Фото Сергея Крамскова.