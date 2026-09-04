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4 Сентября , 05:55

Инспектор из Стерлитамака занял второе место в премии «Экология — дело каждого»

В управлении Росприроднадзора по Башкирии состоялась торжественная церемония награждения призёров VI сезона международной детско‑юношеской премии «Экология — дело каждого».

Инспектор из Стерлитамака занял второе место в премии «Экология — дело каждого»Инспектор из Стерлитамака занял второе место в премии «Экология — дело каждого»
Инспектор из Стерлитамака занял второе место в премии «Экология — дело каждого»

Эта премия, которую учредила Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, позволяет ребятам воплощать идеи по защите природы, привлекать внимание к вопросам сохранения ресурсов и объединять усилия юных и взрослых защитников окружающей среды.

Рамис Терепкулов, общественный инспектор Росприроднадзора из Стерлитамака, занявший второе место в номинации «Экология души», уже несколько лет вместе с единомышленниками помогает выявлять нарушения — от незаконных вырубок до стихийных свалок.

Для Рамиса экология — это будущее детей. Он убеждён: «Без экологии не будет ничего: здоровье, качество жизни, экономика и промышленность неразрывно связаны с состоянием окружающей среды». Рамис призывает молодёжь не оставаться в стороне, присоединяться к работе общественных инспекторов и не ограничиваться только знаниями — нужно действовать: «Сидеть без дела нельзя».

Источник и фото: ИА «Башинформ»

Инспектор из Стерлитамака занял второе место в премии «Экология — дело каждого»
Инспектор из Стерлитамака занял второе место в премии «Экология — дело каждого»
Инспектор из Стерлитамака занял второе место в премии «Экология — дело каждого»
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