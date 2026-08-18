Проект студента из Стерлитамака вошел в ТОП-5 «Сильных идей»

Проект Александра решает важнейшую социальную задачу — помощь незрячим и слабовидящим людям в самостоятельном передвижении по городу. В отличие от существующих аналогов, «ОКО-Навигатор» работает полностью автономно.

Ключевые особенности разработки:

Работа без интернета: устройство функционирует в офлайн-режиме, что делает его незаменимым в метро, подземных переходах и районах с нестабильной связью.

Мгновенная реакция: встроенная нейросеть распознает препятствия всего за 0,05 секунды.

Безопасность: система мгновенно сигнализирует об опасностях: электросамокатах на тротуаре, открытых люках, низко свисающих ветках и вывесках, которые могут стать причиной травмы.

Удобный интерфейс: информация передается пользователю через тактильную вибрацию на дужках очков или голосовые подсказки в наушнике.

14 августа Александр получил уникальную возможность представить свой проект на федеральном уровне. Он был приглашен на инвестиционный сабантуй «Зауралье», который прошел в городе Сибай. Встреча с экспертами, предпринимателями и потенциальными инвесторами стала для молодого разработчика важным этапом в развитии стартапа.

«Было очень интересно участвовать в мероприятии такого масштаба. Живое общение с экспертами, вопросы инвесторов и атмосфера сабантуя дали мощный заряд энергии. Такие площадки помогают понять, что твой проект действительно нужен людям, и мотивируют работать дальше», - отмечает Александр.

Коллектив факультета и всего СФ УУНиТ поздравляет Александра с заслуженным признанием. Вхождение в ТОП-5 регионального этапа — это огромный успех, открывающий двери для получения грантов и поиска индустриальных партнеров.

«Достижение Александра — это блестящий пример того, как фундаментальные знания, полученные на нашем факультете, перерастают в реальные инженерные решения. Мы всегда поощряем студентов не просто изучать теорию, а применять ее для решения прикладных задач, особенно в социальной сфере. Проект «ОКО-Навигатор» отличается высокой степенью проработки и технологичности. Мы гордимся его инициативностью. Уверен, что у таких разработок — будущее, и факультет готов оказывать всестороннюю поддержку в дальнейшей реализации», - комментирует декан факультета, кандидат физико-математических наук, доцент Руслан Каримов.

Желаем Александру Николаеву не останавливаться на достигнутом, совершенствовать алгоритмы нейросети и сделать мир доступнее для каждого человека. Мы верим, что «ОКО-Навигатор» скоро появится в продаже и сможет помочь тысячам людей по всей стране.