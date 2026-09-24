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Местные новости
24 Сентября , 07:14

Вместе ради безопасности детей

В Стерлитамакском лицей‑интернате № 2 имени В. И. Ленина прошло общешкольное собрание, посвящённое профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. В мероприятии приняли участие педагоги, родители учащихся, а также инспектор по делам несовершеннолетних.

Вместе ради безопасности детейВместе ради безопасности детей
Вместе ради безопасности детей

Сотрудник полиции подробно разъяснила участникам встречи нормы законодательства, устанавливающие ответственность подростков за правонарушения и преступления. Особое внимание было уделено тому, как вовремя заметить факторы, способные негативно сказаться на поведении ребёнка, и не допустить развития рискованных сценариев.

Одной из ключевых тем стала профилактика дропперства: речь шла о рисках вовлечения подростков в незаконные схемы с использованием банковских карт, счетов и электронных платёжных инструментов. Родителям посоветовали регулярно обсуждать с детьми возможные последствия участия в подобных махинациях, обращать внимание на предложения «быстрого и лёгкого заработка» в интернете, а также следить за финансовой активностью подростков.

Кроме того, на собрании разобрали правила поведения несовершеннолетних в общественных местах в ночное время, обсудили основы безопасного поведения в сети и меры по противодействию экстремизму и терроризму.

В завершение встречи участники сошлись во мнении, что предотвращение правонарушений среди подростков — это общая ответственность родителей, учителей и правоохранительных органов. Эффективная профилактика возможна только при условии постоянного взаимодействия, своевременного обмена информацией и чуткого отношения к трудностям, с которыми сталкиваются дети.

Забота и внимание взрослых — первый и самый важный шаг к безопасности ребёнка.

По информации МВД по РБ

Вместе ради безопасности детей
Вместе ради безопасности детей
Вместе ради безопасности детей
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