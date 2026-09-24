В Стерлитамаке расследован несчастный случай со слесарем-ремонтником

Несчастный случай случился 26 февраля в Стерлитамаке — на территории цеха АО «БСК», где велись работы по техобслуживанию грузового подъёмника. Слесарь‑ремонтник, используя страховочную привязь, поднялся на металлоконструкцию и приступил к смазке грузового каната: для этого он применял ветошь, смоченную маслом. Внизу находился второй работник — он управлял движением каната (поднимал и опускал его) по указаниям коллеги наверху.

В ходе работ произошло ЧП: ветошь вместе с перчаткой слесаря зацепило и прижало канатом к барабану лебёдки. Когда коллега попытался изменить направление движения (сделать реверс), руку работника затянуло между барабаном и грузовым канатом. Пострадавшего доставили в ГКБ № 1 города Стерлитамака — врачи зафиксировали у него тяжёлую травму.

По результатам проверки специалисты выявили ключевые причины инцидента. Главная из них — несовершенство технологического процесса: отсутствовал утверждённый регламент техобслуживания грузового подъёмника. Также выяснилось, что смазка каната выполнялась при включённом электроприводе — это прямое нарушение действующих инструкций по охране труда. Дополнительно зафиксировано отсутствие должного контроля за проведением работ.

Заместитель руководителя Гострудинспекции Юлия Харина прокомментировала ситуацию, обратив внимание на указанные нарушения. Материалы проведённого расследования планируется передать в следственные органы.

По информации Гострудинспекции РБ

Фото: Олег Яровиков / ИА «Башинформ»