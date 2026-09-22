В Стерлитамаке четыре человека погибли при пожаре в "Солнечном"

По прибытию первых подразделений наблюдалось горение внутри здания. К ликвидации пожара и проведению аварийно-спасательных работ привлечены 47 человек и 16 единиц техники.

Из горящего здания эвакуировано 17 человек, включая одного ребенка.

Ликвидировано открытое горение на площади 2100 кв.м. Пострадало 8 человек из которых 4 погибших и 4 госпитализированы.

На место пожара выехал Начальник Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Владимир Горин.

Следственный комитет Башкирии завел уголовное дело. Статья - причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

Министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин сообщил, что на данный момент в больнице № 1 Стерлитамака находятся три женщины и один подросток. Одна из женщин в тяжёлом состоянии в реанимации. Состояние трёх других пострадавших, в том числе 27-летней девушки, выпрыгнувшей с высоты третьего этажа, и девочки-подростка, оценивается как средней степени тяжести.

Источник: ИА "Башинформ".

Фото: Ирина Петрова.