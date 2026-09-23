В Башкирии стартует профилактическое мероприятие «Пешеход»

Сотрудники Госавтоинспекции в эти дни будут уделять повышенное внимание соблюдению ПДД всеми участниками движения. Контроль усилят на наиболее напряжённых участках: рядом с пешеходными переходами, возле школ и других образовательных учреждений, а также в местах, где регулярно собирается много людей.
В рамках акции планируется решить несколько ключевых задач:
Госавтоинспекция обращает внимание на то, что пешеходы относятся к наиболее уязвимой категории участников дорожного движения: аварии с их участием нередко приводят к тяжёлым последствиям. Водителям важно помнить: на пешеходных переходах они обязаны уступать дорогу людям. Пешеходам, в свою очередь, следует перед переходом удостовериться, что это безопасно, а в тёмное время суток — использовать световозвращающие элементы на одежде.
Безопасность на дорогах — общая ответственность. Проявляйте внимательность и уважение к другим участникам движения!
По информации Госавтоинспекции РБ