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23 Сентября , 03:53

В Башкирии стартует профилактическое мероприятие «Пешеход»

В Республике Башкортостан с 22 по 30 сентября 2026 года пройдёт профилактическое мероприятие «Пешеход». Его цель — снизить риск наездов транспортных средств на пешеходов и не допустить нарушений Правил дорожного движения.

В Башкирии стартует профилактическое мероприятие «Пешеход»В Башкирии стартует профилактическое мероприятие «Пешеход»
В Башкирии стартует профилактическое мероприятие «Пешеход»

Сотрудники Госавтоинспекции в эти дни будут уделять повышенное внимание соблюдению ПДД всеми участниками движения. Контроль усилят на наиболее напряжённых участках: рядом с пешеходными переходами, возле школ и других образовательных учреждений, а также в местах, где регулярно собирается много людей.

В рамках акции планируется решить несколько ключевых задач:

  • не допускать случаев, когда водители не уступают дорогу пешеходам на переходах;
  • выявлять пешеходов, которые пересекают проезжую часть не по правилам — в неположенном месте либо на запрещающий сигнал светофора;
  • проводить разъяснительную работу: напоминать участникам дорожного движения о важности внимательности и взаимного уважения на дороге.

Госавтоинспекция обращает внимание на то, что пешеходы относятся к наиболее уязвимой категории участников дорожного движения: аварии с их участием нередко приводят к тяжёлым последствиям. Водителям важно помнить: на пешеходных переходах они обязаны уступать дорогу людям. Пешеходам, в свою очередь, следует перед переходом удостовериться, что это безопасно, а в тёмное время суток — использовать световозвращающие элементы на одежде.

Безопасность на дорогах — общая ответственность. Проявляйте внимательность и уважение к другим участникам движения!

По информации Госавтоинспекции РБ

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