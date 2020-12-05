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75 лет Победы
Актуально
Актуально
5 Декабря 2020, 20:49
Мастерская чудес
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4 Декабря 2020, 18:51
А вы уже отметили День объятий?
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4 Декабря 2020, 13:18
Не опоздайте!
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4 Декабря 2020, 12:05
Поздравляем коллегу!
Актуально
2 Декабря 2020, 22:18
Пресс-конференция Национального банка по Республике Башкортостан и МВД по РБ.
Актуально
28 Ноября 2020, 22:27
Горести игрушки
Актуально
26 Ноября 2020, 23:16
Как мне подтвердить свою национальность при переписи населения?
Актуально
26 Ноября 2020, 16:31
Башкирский мед пока поддержали пятью тысячами голосов
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26 Ноября 2020, 16:13
Старый город украшается к Новому году
Актуально
26 Ноября 2020, 15:59
Республика Башкортостан – одна из лучших на федеральном конкурсе «Вкусы России»
Актуально
26 Ноября 2020, 13:19
Башкирия вошла в тройку самых упоминаемых в СМИ регионов в контексте нацпроектов
Актуально
26 Ноября 2020, 02:14
Подписка на газету «Стерлитамакский рабочий»
Актуально
26 Ноября 2020, 01:49
Как я смогу узнать, переписчик передо мной или мошенник?
Актуально
24 Ноября 2020, 22:17
Стерлитамакская спортшкола получила новый автобус
Актуально
24 Ноября 2020, 16:53
Какие вопросы будут задавать при переписи населения
Актуально
24 Ноября 2020, 16:48
В Башкирии Ситуационный антиковидный центр помог уже тысячам граждан
Актуально
23 Ноября 2020, 15:48
Всероссийская перепись населения
Актуально
23 Ноября 2020, 15:33
В Башкирии заработал официальный телеграм-канал антикоронавирусного штаба
Актуально
23 Ноября 2020, 11:54
Известные башкиры Москвы провели онлайн-встречи
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22 Ноября 2020, 15:56
В составе новой инфекционной клиники Стерлитамака будет первая бактериологическая лаборатория
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