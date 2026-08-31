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Актуально

Актуально
31 Августа , 06:27
Режим «Беспилотная опасность» снят
Актуально
31 Августа , 06:06
Как собрать портфель и спасти себе нервную систему: чек-лист к 1 сентября
Актуально
31 Августа , 03:41
В Башкирии объявлен режим "Беспилотная опасность"
Актуально
30 Августа , 12:11
Маршруты «Поездов здоровья»
Актуально
27 Августа , 04:55
Режим «Беспилотная опасность» снят
Актуально
24 Августа , 06:13
Безопасность у воды в конце лета: важные правила
Актуально
23 Августа , 04:10
Объявлена Беспилотная опасность на территории Республики Башкортостан
Актуально
21 Августа , 06:19
В Башкирии снят режим "Беспилотная опасность"
Актуально
21 Августа , 03:00
В Башкирии объявлена беспилотная опасность
Актуально
20 Августа , 13:49
Глава Башкортостана провёл заседание оперативного штаба региона
Актуально
20 Августа , 12:03
Сила — в доброте. Вышел новый комикс о Башкортостане для юных читателей
Актуально
19 Августа , 04:37
Режим "Беспилотная опасность" снят
Актуально
19 Августа , 03:25
Объявлена Беспилотная опасность на территории Республики Башкортостан
Актуально
18 Августа , 10:58
Что происходит в Башкирии: ситуация на 18 августа
Актуально
18 Августа , 06:24
Безопасность на электросамокате: простые правила для комфортной поездки
Актуально
18 Августа , 05:04
В Башкортостане формируют региональную программу сохранности автомобильных дорог
Актуально
17 Августа , 04:19
На дорогах Башкирии продолжаются массовые проверки водителей
Актуально
14 Августа , 10:48
Что происходит в Башкирии: ситуация на 14 августа
Актуально
13 Августа , 12:35
Как жителям Башкирии отличить настоящий домовой чат от поддельного?
Актуально
13 Августа , 09:16
Сколько стоит собрать ребенка в школу в Башкирии в 2026 году?
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В Башкирии 26-летняя девушка без прав разбилась насмерть
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