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10 Сентября , 08:57

Полицейские Стерлитамака провели беседу о безопасности в интернете

В школе № 10 состоялась профилактическая встреча учащихся с сотрудниками полиции. Ключевым спикером выступила начальник отдела по делам несовершеннолетних. Основной акцент беседы был сделан на интернет‑безопасности и предупреждении правонарушений среди подростков.

Полицейские Стерлитамака провели беседу о безопасности в интернетеПолицейские Стерлитамака провели беседу о безопасности в интернете
Полицейские Стерлитамака провели беседу о безопасности в интернете

В ходе встречи школьникам разъяснили ряд важных вопросов:

  • какие мошеннические схемы сейчас наиболее распространены;
  • кто такие дропперы и почему нельзя передавать свои банковские данные посторонним;
  • какая ответственность предусмотрена за участие в незаконных схемах — в том числе для лиц, не достигших совершеннолетия;
  • как вовремя распознать подозрительное предложение и куда можно обратиться за поддержкой.

Ученики живо включились в диалог и задавали много вопросов.

Такие мероприятия позволяют доступно и понятно донести до подростков информацию о реальных рисках — и уберечь их от опрометчивых шагов, которые способны обернуться серьёзными проблемами.

Доверительный разговор — важный элемент профилактики: осведомлённый подросток гораздо менее уязвим перед манипуляциями злоумышленников.

Знание правовых норм — надёжная опора в противостоянии преступным посягательствам.

По информации МВД по РБ

Полицейские Стерлитамака провели беседу о безопасности в интернете
Полицейские Стерлитамака провели беседу о безопасности в интернете
Полицейские Стерлитамака провели беседу о безопасности в интернете
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