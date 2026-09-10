Полицейские Стерлитамака провели беседу о безопасности в интернете

В ходе встречи школьникам разъяснили ряд важных вопросов:

какие мошеннические схемы сейчас наиболее распространены;

кто такие дропперы и почему нельзя передавать свои банковские данные посторонним;

какая ответственность предусмотрена за участие в незаконных схемах — в том числе для лиц, не достигших совершеннолетия;

как вовремя распознать подозрительное предложение и куда можно обратиться за поддержкой.

Ученики живо включились в диалог и задавали много вопросов.

Такие мероприятия позволяют доступно и понятно донести до подростков информацию о реальных рисках — и уберечь их от опрометчивых шагов, которые способны обернуться серьёзными проблемами.

Доверительный разговор — важный элемент профилактики: осведомлённый подросток гораздо менее уязвим перед манипуляциями злоумышленников.

Знание правовых норм — надёжная опора в противостоянии преступным посягательствам.

По информации МВД по РБ