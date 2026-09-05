С 260-летием, любимый город!

Светлый город над Белой рекой
За цепочкой реликтовых гор,
Ты мне даришь душевный покой,
О прошедшем ведёшь разговор.
Не скрываешь забот и трудов,
Поседевших не прячешь волос.
Ты милей мне других городов,
Всех, где мне побывать довелось.
Ширь проспектов и скверов уют,
Шум фонтанов, простор площадей.
А какие здесь люди живут!
Где ещё таких встретишь людей?
Мастера, патриоты, творцы
Самых смелых и ярких идей
Строят школы, дома и дворцы
Для идущих на смену детей.
Гуси словно парят над водой,
Отражающей солнечный свет.
Город мой, ты всегда молодой,
Сколько б зим ни прошло, сколько б лет.
Хорошей, развивайся, цвети,
Будет пусть вдохновенным твой труд!
Знаю твёрдо: дороги-пути
Отовсюду к тебе приведут.