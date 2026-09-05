С 260-летием, любимый город!

Светлый город над Белой рекой

За цепочкой реликтовых гор,

Ты мне даришь душевный покой,

О прошедшем ведёшь разговор.

Не скрываешь забот и трудов,

Поседевших не прячешь волос.

Ты милей мне других городов,

Всех, где мне побывать довелось.

Ширь проспектов и скверов уют,

Шум фонтанов, простор площадей.

А какие здесь люди живут!

Где ещё таких встретишь людей?

Мастера, патриоты, творцы

Самых смелых и ярких идей

Строят школы, дома и дворцы

Для идущих на смену детей.

Гуси словно парят над водой,

Отражающей солнечный свет.

Город мой, ты всегда молодой,

Сколько б зим ни прошло, сколько б лет.

Хорошей, развивайся, цвети,

Будет пусть вдохновенным твой труд!

Знаю твёрдо: дороги-пути

Отовсюду к тебе приведут.