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1 Сентября , 12:06

Жители Башкирии вступили в БАРС защищать Родину, семью, экономику

В начале лета 2026 года командиром республиканского отряда Боевого армейского резерва страны (БАРС) стал подполковник запаса Тимофей Присяжнюк.

Жители Башкирии вступили в БАРС защищать Родину, семью, экономикуЖители Башкирии вступили в БАРС защищать Родину, семью, экономику
Жители Башкирии вступили в БАРС защищать Родину, семью, экономику

Отряд создан для защиты территории Башкортостана от атак БПЛА, угрожающих нефтеперерабатывающему комплексу и другим критически важным объектам. За время существования мобильные огневые группы сбили более 35 беспилотников.

Контракт с Минобороны заключается на три года, служба проходит без отрыва от основной работы. Бойцы выполняют задачи два месяца, затем два месяца работают по основному месту, сохраняя зарплату и воинский оклад. За каждый сбитый дрон предусмотрено отдельное вознаграждение. Резервистам присваиваются звания, предусмотрены награды и компенсации при ранении.

По словам Присяжнюка, в отряд приглашают мужчин до 52 лет, прошедших военную службу. Исключение — для тех, кто имеет подготовку по БПЛА или опыт охотника. Все кандидаты проходят строгую медкомиссию. Новобранцы направляются на трёхнедельную подготовку, где осваивают стрельбу, тактику, тактическую медицину и работу с беспилотниками.

Люди идут в БАРС по идейным соображениям: среди них — отцы, чьи дети воюют на СВО, и вернувшиеся с фронта ветераны. Они не хотят оставаться в стороне и понимают, что защита экономики напрямую влияет на цены и стабильность. Для бойцов и их семей предусмотрены льготы, установленные указом Главы республики.

Глава РБ Радий Хабиров ранее поблагодарил Минобороны и БАРС за отражение дроновых атак и отметил, что работа по усилению защиты предприятий будет продолжена.

Получить подробную информацию о наборе на военную службу по контракту можно по телефонам: 8-927-310-39-33; 8(3473)20-61-51 – военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул.Худайбердина, 118, каб. № 19).

Источник: ИА "Башинформ".

Фото: Эдуард Кускарбеков | ИА «Башинформ».

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