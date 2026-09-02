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2 Сентября , 06:30

Дети в сети: как не стать жертвой мошенников и опасных челленджей

По данным Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой‑Беловой, за первые шесть месяцев 2026 года зафиксирован рост подростковой преступности: число несовершеннолетних, совершивших правонарушения, увеличилось на 9 % и достигло 11,4 тысячи. Ещё более серьёзный рост — свыше 78 % — показан по категории несовершеннолетних, вовлечённых в организованные группы и преступные сообщества. Эти цифры прозвучали в видеоуроке о кибербезопасности, который Львова‑Белова подготовила для школьников.

Дети в сети: как не стать жертвой мошенников и опасных челленджейДети в сети: как не стать жертвой мошенников и опасных челленджей
Дети в сети: как не стать жертвой мошенников и опасных челленджей

Также отмечается увеличение на 36 % числа детей, пострадавших от киберпреступлений. В их числе — и подростки из Башкортостана. Так, недавно от действий мошенников пострадала 16‑летняя ученица из Стерлитамака: аферисты заманили её обещанием скидки на заказ цветов и убедили перейти по подозрительной ссылке. Далее злоумышленники, выдавая себя за сотрудников полиции, выманили у девушки реквизиты банковской карты её матери и коды из СМС‑сообщений — в итоге со счёта было списано 140 тысяч рублей.

Мария Львова‑Белова обратила внимание на широкий спектр угроз, с которыми дети и подростки могут столкнуться в сети. Помимо мошенничества, это вербовка в преступные схемы под предлогом лёгкого заработка, кибербуллинг и опасные челленджи, провоцирующие рискованное поведение. Преступники используют уязвимые места — доверчивость подростков, стремление быстро заработать и страх за родных — чтобы манипулировать ими.

Для защиты детей крайне важно выстраивать с ними своевременный открытый диалог. Родителям стоит в доступной форме рассказать о существующих рисках, совместно настроить параметры конфиденциальности в приложениях и соцсетях, чётко объяснить, почему нельзя делиться паролями, кодами из СМС и иными персональными данными. Если ребёнок заметил что‑то тревожное, ему нужно сразу прекратить общение и обратиться за помощью к родителям или другим взрослым, которым он доверяет. Важно, чтобы дети понимали: в трудной ситуации их не станут винить, а обязательно поддержат.

Автор текста - Мурат Яушев

Фото сгенерировано ИИ

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