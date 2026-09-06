Сердце Стерлитамака. Некоммерческий проект

– Ринат Фаатович, вы с В.И.Космыниным восстановили доходный дом купца Патрикеева (фото 1). Были ли у вас какие-либо планы по использованию этого здания на тот момент или полная картина пришла в ходе работ?

– Что касается перспектив, этот вопрос пока в процессе решения. Когда город обратился к нам с просьбой восстановить его, для нас с Василием Ивановичем это стало своего рода социальным порывом. Здание находилось в плачевном состоянии. В тот момент мы не задумывались о том, каким оно будет в дальнейшем. Были разные предложения, как наиболее эффективно использовать площади. Но мы не ставили перед собой коммерческие цели. В первую очередь стоял вопрос о восстановлении здания в первозданном виде.



– С какими трудностями вы столкнулись в ходе восстановительных работ?

– Исторические здания требуют особого подхода. Наследие купца Патрикеева десятилетиями толком не ремонтировалось. За это время здесь накопилась уйма проблем, главная из которых заключалась в том, что здание было абсолютно изношено. Фундамент пришлось восстанавливать заново, причём вручную, поэтапно. Мы секторами по 2-3 метра «вывешивали» здание на домкратах. И так – по всему периметру. Весь кирпич пришлось укрепить (инициировать) специальным составом. Изнутри выстроили отдельный каркас, на который посадили кровлю.

Словом, была проделана огромная, в определённой степени уникальная работа. Вся эта реконструкция, реставрационные работы представляли собой сложнейший технический процесс. Могу сказать одно: строить с нуля в чистом поле гораздо проще и дешевле. В ходе работ всплывало огромное количество новых проблем.

– Какова примерная сумма затраченных средств? Как скоро они смогут себя окупить?

– Могу сказать одно: сумма внушительная. Это некоммерческий проект и об окупаемости в ближайшей перспективе речи нет. Надеемся, что когда-нибудь затраты себя окупят. Но пока об этом говорить рано.

– Каким видится будущее этого здания и в целом исторической части города? Рассматриваете ли вы сегодня Старый город как коммерческий проект?

– Старый город – это сердце Стерлитамака. Во многом от того, как бьётся это сердце, зависит и будущее. От сохранения Старого города, в свою очередь, зависит, насколько Стерлитамак будет коммерчески привлекателен. Восстановление, реставрация таких зданий, как доходный дом Патрикеева, дом Усманова способствуют повышению коммерциализации исторической части города. А привлечение туристов, предпринимателей, торговцев, самозанятых должно помочь окупить вложенные в реставрацию средства. У нас шикарная историческая часть города, которая обретает новую жизнь по инициативе моих коллег, таких как Калачёв, Резяпов. Это совершенно другой уровень реставрации. Сейчас обустраивается улица Комсомольская – наш «стерлитамакский Арбат». Уже сегодня там открываются лавочки, кафе. Предприниматели видят, что туда тянутся люди.

– Вы взяли на реставрацию торговый дом Усманова. Что ожидает это здание? Когда планируете начать работы?

– Пока мы оцениваем состояние здания, выстраиваем концепцию реставрационных работ, изучаем рынок. И только после этого будет принято окончательное решение. Работы там много, на перспективу – до 2028 года.



– Ещё один ваш объект, который вы сдали в эксплуатацию в 2023 году, – мечеть «Мухаммадсалим». Что с этого времени изменилось? Каким вы хотели бы видеть её будущее?



– Это немножко другая история. Храм вовсе не коммерческий объект. Это очаг духовной культуры. Мечеть не простаивает. Даже в будние дни там много прихожан. Всё это говорит о том, что проект удался. В своё время мы взяли мечеть недоделанную, там было много работы. Оставалось очень много организационных вопросов. Но сейчас все проблемы решены, приступаем ко второй части проекта. Есть планы создания при мечети своего рода исламского центра. Все здания на территории мечети «Мухаммадсалим» принадлежат только ей. Никакой частной собственности. Скорее всего, там будет мужское медресе. Соответственно, всю территорию приведём в порядок. Как всё сложится в конечном счёте, пока не знаю. Надеюсь, что и горожане смогут внести свой вклад в этот проект.